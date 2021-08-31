拒絕嫁給沒有愛情的男人　佘詩曼「沒那麼偉大」

佘詩曼在《燕雲台》飾演唐嫣大姊「蕭胡輦」一角，為了不讓父親憂心，身兼母職照顧2位妹妹，以家人為重擺第一順位，和她自己本人很相像，「但不同點是我沒有角色那麼偉大，為了救妹妹（盧杉）犧牲自己，把自己嫁出去、嫁給一位完全沒有愛情的男人。」佘詩曼形容劇中的「蕭胡輦」，就像拉不拉多犬非常忠誠，一心守護她關愛的人，唐嫣飾演的「蕭燕燕」像是一匹駿馬，自由奔放，盧杉飾演的「蕭烏骨里」，對愛人非常忠貞，如畫眉鳥一樣，堅守一夫一妻制。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-31 08:00:00
佘詩曼看到劇本描述手足情深的情節，她說：「那真的是真愛，不是指我愛太平王，是指愛妹妹。」因為故事裡二妹烏骨里闖禍，她犧牲自己，被迫嫁給沒有愛情為基礎的太平王，但也因禍得福，得寵被疼愛。譚凱飾演的太平王對她一見鍾情，借奶茶之名一步步接近女方，隨後展開熱烈追求，為此播出時被粉絲封為「奶茶CP」；佘詩曼笑稱，為了救妹迫嫁，卻意外因禍得福，「從一開始追求到娶回家又疼又寵，那麼好的老公哪裡找，給滿分啊。」 佘詩曼分享譚凱在片場的趣事，當時拍攝的氣溫正值酷暑，譚凱怕熱又容易流汗，隨時拿著2個小風扇吹，有一天譚凱很得意秀出朋友送的大風扇，強調馬力大、風力強，借給佘詩曼吹，結果佘詩曼開了風扇後，大笑表示這比她的小風扇還不涼，忍不住虧說：「譚凱朋友是故意整人的吧。」