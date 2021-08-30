延攬周錫瑋人馬任畜產公司董座　柯文哲自曝：沒見過本人

《NOWnews今日新聞》獨家消息，過去曾是前台北縣長周錫瑋的幕僚、前新北市政府農業局長廖榮清，被台北市長柯文哲延攬，成為新任台北畜產公司董事長，消息一出也引發各界議論。對此台北市長柯文哲今（30）日下午被問及該議題時，直言自己一開始根本不認識廖榮清，甚至至今沒有見過他本人，「大家不要老是想成選舉布局。」





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根據《NOWnews今日新聞》獨家報導，出身新北市板橋埔墘地區地方望族的廖榮清，不僅熟稔地方的生態，更活躍新北的政商界，如今獲柯文哲的賞識，出任台北畜產公司的董事長，引起新北政壇議論；台北畜產公司今（30）日上午召開董事會討論廖榮清的任命案，預計廖榮清9月1日走馬上任董事長一職。





外界也認為柯文哲延攬廖榮清，是再度挖角藍營人士的做法。對此柯文哲今天下午在防疫記者會上接受媒體訪問時，直言自己一開始連廖榮清都不認識，甚至到現在也沒看過本人。「但台北市產業局、市場處都有一定遴選程序，會廣邀人才、查看職務需要什麼樣的人。」柯文哲說，希望是專業導向，看看這個人到底適不適合，外界不要老是想成選舉布局，「壞人無法理解好人會做好事，都在想別人在做什麼、有沒有陰謀？」





由於近日來柯文哲頻頻挖角藍營相關人士，除了民眾黨秘書長由謝立功擔任外，國民黨文傳會副主委胡文琦、前高雄市長韓國瑜的心腹幕僚黃文財等人，都被延攬至民眾黨工作。對此柯文哲直言，當時用黃文財是因為他擔任過新新聞編輯，「很多菜鳥立委平常問政質詢都沒有政治思考，才找一個懂的人幫忙。」柯文哲直言，外界要影射到柯韓配、藍白合、柯流等等，都太過誇張。



