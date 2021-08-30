中國再緊縮未成年人玩網路遊戲　平日禁打

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據新華社30日報導，中國國家新聞出版署下發「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。
「通知」要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定節假日每晚8至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。
「通知」並要求嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。
「通知」提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。
中國網路遊戲龍頭騰訊3日才宣布對其最熱門的網遊「王者榮耀」祭出「雙減、雙打、三提倡」的7條新舉措，未年成人非節假日遊戲時間從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。但官方今天公布的新規更緊縮。
2019年10月25日，中國國家新聞出版署下發「關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，規定每日晚間10時至次日早上8時，網路遊戲企業不得以任何形式為未成年人提供遊戲服務。
官方當時規定，網路遊戲企業向未成年人提供遊戲服務的時長，法定節假日每日累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。（編輯：楊昇儒）1100830