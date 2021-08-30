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交通部宣布鬆綁！開放車站飲食、浮潛、水上樂園

▲交通部今（30）日傍晚公告，浮潛、滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施有條件開放外，雙鐵售票發售座位數從7成上調為8成，另觀光列車有條件開放飲食。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部今（30）日傍晚公告，浮潛、滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施有條件開放外，雙鐵售票發售座位數從7成上調為8成，另觀光列車有條件開放飲食。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-30 18:30:54

交通部今（30）日傍晚公告，在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，以現行防疫管理措施，再進一步鬆綁及調整。包含在國家風景區可進行自由潛水與浮潛，滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施有條件開放外，雙鐵售票發售座位數從7成上調為8成，車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食，另觀光列車有條件開放飲食。

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在交通部所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，持續依照「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定辦理，另針對交通部轄管的相關機關再鬆綁及調整措施。

國家風景區在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下，得從事游泳及衝浪，因地制宜配合地方政府調整防疫措施。合法業者於符合規定情形下，得從事帶客潛水活動（包含水肺潛水、自由潛水及浮潛），並因地制宜配合地方政府調整防疫措施。室內更衣室改採單一出入口，容留量為承載人數之50%，並採實聯制、更衣全程戴口罩、使用完立即専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。室外淋浴設備除淋浴前後戴口罩外，其他同室內更衣室措施。

觀光遊樂業部分，滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施為有條件開放，使用設施結束後應立即上岸戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段之間清消，並依照指揮中心規範或各地方政府規定辦理。游泳池為有條件開放，依照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」或各地方政府規定辦理。

台鐵部分，觀光列車有條件開放飲食，對號列車限制發售座位數從7成調為8成，而車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。高鐵部分，列車發售座位數也從7成調為8成，車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

而遊覽車在二級疫情警戒期間，作為交通車使用之遊覽車乘車人數以核定座位數並固定座位為原則。麥克風設備限隨車服務人員說明講解使用，使用後應清潔消毒。

交通部指出，考量國內疫情趨緩穩定，並持續維持二級警戒情況，為讓民眾生活逐步朝回復正軌方向前進，在維持基本防疫管制作為下，交通部配合民眾生活需求，再調整鬆綁相關措施，後續亦將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引規定滾動檢討。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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