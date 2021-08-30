超市出現清朝官！《斯卡羅》黃健瑋玩穿越　路人嚇歪了

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「總兵」黃健瑋在劇中展現絕佳的英語，吸引大批網友好奇提問，「劉明燈的英文家教是誰？值得高薪聘請。」黃健瑋解答：「英文老師就是周厚安，我們在討論總兵的英文腔調時，決定讓他聽起來的時代感要大過於腔調，英國腔或美國腔的區別，可以有元素在內，但不要固定，所以我採取了印象中以前看莎劇時，曾經學過的莎劇發音元素『抑揚五步格』，一個輕音接著一個重音，如此連續，以這個元素帶出時代感。」黃健瑋記憶猶新，拍戲的時候幾乎每天都會去找周厚安，確認隔天要拍的英文台詞的說法、發音及正確的意思等等，「最有趣的是，有一次居然被同劇演員一語道破，說這是巴斯光年的腔調。」
周厚安演活來自英國的台灣通「必麒麟」一角，出色演技與細膩的英語口條，擄獲許多觀眾的心，身為大家的英語小老師，他謙虛表示：「因為我很喜歡研究語言，正好能幫上大家的忙。」他透露剛開始練習口音時，遲遲找不到合適的模仿對象，後來飾演萬巴德醫生的外籍演員谷無為，推薦了一個來自諾丁罕郡附近的樂團，「也剛好他們的主唱風格不是唱歌，而是比較偏向大聲口語的形式，他的口音也更類似我在尋找的『態度』，所以之後一直聽他們的專輯，模仿他的咬字跟語氣，來揣摩必麒麟的口音。」