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國際影音平台開播冠蓋雲集　李永得笑稱：不用提頭來見了

▲由文化部辦理、中央社所承辦的國際影音平台Taiwan+今（30）日晚間於台灣博物館前館場舉辦開播儀式。（圖／記者黃仁杰攝,2021.08.30）
▲由文化部辦理、中央社所承辦的國際影音平台Taiwan+今（30）日晚間於台灣博物館前館場舉辦開播儀式。（圖／記者黃仁杰攝,2021.08.30）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-30 20:01:52

由文化部辦理、中央社所承辦的國際影音平台Taiwan+今（30）日晚間於台灣博物館前館場舉辦開播儀式，現場冠蓋雲集，除了文化部長李永得、立法院長游錫堃、副總統賴清德也親臨現場，該平台為我國第一個全英文播製的影音串流平台，未來將致力產製以台灣觀點向海外發聲的國際新聞、即時訊息與深度議題，而李永得致詞時更笑稱，「我不用提頭來見了」。

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中央社表示，串流影音平台透過SVOD訂閱制串流影音服務，成為全球重要的數位經濟支柱，台灣在此媒體服務內容層面及技術，打造友善國際英語使用者體驗的影音串流平台。Taiwan+ 團隊將致力產製以台灣觀點向海外發聲的國際新聞、即時訊息、深度議題。

中央社說明，影音平台經籌備團隊與專家共同討論後，將本網站定名為Taiwan Plus（Taiwan+），網址為www.taiwanplus.com，影音平台為全英文、全影音的串流平台，目標受眾為全球使用英語人士。平台任務將對國際社會傳達台灣聲音、成就，介紹這座美麗之島上值得關注的人事物。

文化部長李永得致詞表示，「我今天非常高興宣布台灣有史以來，第一個全英文國際影音平台在今天8月30號開播，我非常高興的原因不是我不用提頭來見，是因為這件事情在台灣媒體發展史上是非常重要里程碑」，並強調，中央社勇敢接受挑戰、克服各種困難，籌組了自己認為是最國際化、最媒體專業的團隊來營運平台，對平台未來的成功抱著絕對信心。

▲李永得表示，對平台未來的成功抱著絕對信心。（圖／翻攝自Taiwan+直播）
▲李永得表示，對平台未來的成功抱著絕對信心。（圖／翻攝自Taiwan+直播）
而立法院長游錫堃致詞則提到，感謝中央社打造Taiwan+，讓台灣有自己的國際平台，說台灣自己的故事，中共長期壓縮台灣的國際空間，傳達錯誤事實，扭曲台灣的國際形象，讓我國外交相當艱難，這是呈現台灣最好的時機，讓世界真正看見真正屬於台灣的故事、台灣的聲音，就像日本的NHK、美國CNN，讓台灣觀點成為亞洲，甚至全球媒體重視的聲音之一，未來也希望能拓展語言的多元性，讓國際上非英語系國家的人們都能看見台灣。

▲游錫堃致詞提到，中共長期壓縮台灣的國際空間，這是呈現台灣最好的時機。（圖／翻攝自Taiwan+直播）
▲游錫堃致詞提到，中共長期壓縮台灣的國際空間，這是呈現台灣最好的時機。（圖／翻攝自Taiwan+直播）
影音平台內容以符合網路、社群閱聽習慣為主，包含 News、Culture、Tech、Nature、Lifestyle 五大主題。另有每日即時新聞“What's up Taiwan”，將台灣重要訊息及規劃議題，向全世界傳送。該平台將以「公共媒體」、「民間媒體及網路自媒體」、「NGO、基金會、社團法人、政府機關」作為合作策略三大支柱，並透過「執行團隊成員」、「軟硬體資源充實」、「內容製作開發與行銷」等三個營運面向，落實此一概念。

Taiwan+平台目標概可分為短期、中長期目標，期望以漸進方式達成，包括培養平台品牌及社群；落實我國文化傳播權，打造世界，境，打造世界的台灣文化櫥窗；成為具公信力的國際新媒體，重塑台灣話語權；培養具有國際影視製作與新媒體技術之人才；擴大台灣的總體國際聲量，深化文化影響力。

平台表示，未來將透過 Business Wires (BW)，提供正式開播及內容訊息，接續透過接力行銷，為後續影音平台上線營運，每日新聞與節目發送，達到傳遞效果。未來規劃結合新媒體、社群資源及海外網紅、KOL方式，舉辦線上活動邀請海外人士參與，以擴大平台及 Taiwan+ 品牌能見度。


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