曾寶儀遇突襲！隻身一人嚇到快虛脫　1小時內上千人解救

48歲的藝人曾寶儀除了是演員之外也是知名主持人，近來才剛推出新書的她，時常透過臉書分享生活日常，今（30）日她無預警遇到猛烈的「突襲」，表示自己嚇到快虛脫，匆忙發文求救：「

現在只有我一個人在家，誰能告訴我我該怎麼辦？在線急！」才過了短短不到1小時，就刷滿上千則留言，許多藝人也上前幫忙。

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原來曾寶儀是被家中的蟑螂嚇到，孤立無援的她只好發文求助，還隨時更新現場情況

：「

牠有點大到超乎我的極限了

」、「

如果拖鞋沒打中，往我這飛怎麼辦

」、「

完蛋牠動了啦，跑到櫃子下面了啦

」、「

牠在我臥室，我今天要不要睡啊

：「用香水，我試過」、「

用洗衣精泡水淋下去

」，許多藝人看到後也上前留言，炎亞綸笑說可以張開嘴，唐從聖則說可以拿去油鍋酥炸，但曾寶儀仍無法冷靜：「不要鬧了啦，我全身冒冷汗！」

▲曾寶儀被蟑螂嚇到。（圖／曾寶儀臉書）

結果最後是曾寶儀

住在附近的家人，穿著夾腳拖

來解救她：「

只見她抄起拖鞋，毫不猶豫地打下去，當時我覺得她身上發出聖光，我現在要去聽大悲咒壓壓驚，順便送小強一程。」還不忘笑虧自己真的很膽小：「我渾身冒汗，只敢遠遠看著什麼也做不出來，明天要去補一些防蟲與遠距離攻擊性武器，日子過得太安逸，這個突襲來的太猛烈，我整個人都虛了。」

曾寶儀坦言

蟑螂從小就是自己內心很深的恐懼：「那種恐懼是即使殺蟲劑、酒精、髮膠、拖鞋這些武器都在手上，也無法靠近牠方圓2公尺內，鼓起勇氣結束戰局。」最後也感謝大家的緊急支援：「看著有些認真，有些搞笑的留言還是覺得很溫暖，一隻蟑螂這麼勞師動眾地得到上千個留言，牠的『蟑生』也不枉一遭。