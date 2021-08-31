太入戲！本土劇女星陰影被挖出　揭「校園霸凌」慘痛往事

藝人謝京穎笑容甜美可愛，近來在本土劇

《黃金歲月》

中飾演學生妹的她，3個月前藉由控制飲食和規律運動，成功瘦身7公斤。 由於謝京穎在劇中被飾演

叛逆學生的吳鈺萱霸凌，讓她不禁想起痛苦往事，淚訴讀書時期被同學欺負的心聲。

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由於飾演被霸凌者，讓謝京穎憶起讀書時期，自己也被同學欺負的惡夢，她透露自己是就讀服裝設計，所以一上大學，老師就有安排她乙級檢定考試，中間為了專心準備考試，就延後搬進宿舍的計畫。未料當謝京穎考完試且搬進宿舍時，卻發現大家都把她當成空氣，有次她在洗澡時，發現同學私下批評她走後門進大學，還質疑她跟老師關係匪淺，才被安排去檢定考試，儘管她最後考取第2名，被同學霸凌的情況仍沒有改善。

▲謝京穎吐露被霸凌的惡夢。（圖／謝京穎IG）

雖然這件事情已落幕很久，不過對謝京穎來說，確實是一個滿大的陰影，她也開玩笑表示，所以當吳鈺萱一上戲欺負她時，自己就會莫名生悶氣，但也大方稱讚對方演技精湛，才能讓她如此入戲。