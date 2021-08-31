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美國宣布完成阿富汗撤軍！20年戰爭畫上句點

▲最後一架載有美軍的飛機，已於30日離開阿富汗首都喀布爾。圖為當天起飛的其中一架軍機。（圖／美聯社／達志影像）
▲最後一架載有美軍的飛機，已於30日離開阿富汗首都喀布爾。圖為當天起飛的其中一架軍機。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-31 06:57:19

8月31日是外國軍隊撤出阿富汗的最後期限，美國軍方當地時間30日宣布，最後一架載有美軍的飛機，已離開阿富汗首都喀布爾，象徵美國在阿富汗近20年的戰爭正式畫上句號。

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綜合外媒報導，阿富汗最後一批美軍已乘坐飛機離開首都喀布爾，塔利班稍後證實，美軍最後5架飛機已經飛離，代表當地機場已在塔利班控制之下。為了慶祝外國勢力正式撤退，報導指出，現場還有塔利班戰士對空鳴槍，慶祝20年的抗戰終於「取得勝利」。

美國中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)聲稱，美軍最後一架飛機於喀布爾時間30日晚上11時59分離開，目前阿富汗當地只剩數百名美國公民仍滯留，相信後續他們仍能離開阿富汗。

美國總統拜登(Joe Biden)在撤軍後發表聲明，宣布美國在阿富汗長達20年的軍事存在已經結束，感謝美國軍方在危險之中仍完成撤離行動，預計將向美國人民就阿富汗戰爭結束一事發表講話。

《路透社》則指出，目前尚無法斷言，美國撤軍是否代表永不再有任何軍事介入，畢竟在撤軍完成前不久，極端組織伊斯蘭國(IS)才發起炸彈攻擊，釀成大量傷亡，包含13名美軍魂斷異鄉，拜登已誓言報復、追捕幕後主謀到底。

此外，塔利班重新執掌國家，將須設法重振被戰爭破壞的經濟，而且塔利班尚不被國際社會承認，所以也不能指望數十億美元的外國援助流入，加上數以千計的專業人才流失，缺乏經驗的新政府，如何應對阿富汗貨幣崩潰、通貨膨脹等危機，將是當務之急。

聯合國難民署先前曾估計，到年底為止，可能會有多達50萬的阿富汗人逃離家園。雖然重新掌權的塔利班，試圖向世界展示更溫和的面孔，改變1990年代統治期間，曾實施嚴苛統治的記憶，但大量難民潮的湧現，似乎也說明人民仍對伊斯蘭極端主義，感到相當不安及恐懼。

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