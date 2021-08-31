美國宣布完成阿富汗撤軍！20年戰爭畫上句點

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美國中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)聲稱，美軍最後一架飛機於喀布爾時間30日晚上11時59分離開，目前阿富汗當地只剩數百名美國公民仍滯留，相信後續他們仍能離開阿富汗。
美國總統拜登(Joe Biden)在撤軍後發表聲明，宣布美國在阿富汗長達20年的軍事存在已經結束，感謝美國軍方在危險之中仍完成撤離行動，預計將向美國人民就阿富汗戰爭結束一事發表講話。
《路透社》則指出，目前尚無法斷言，美國撤軍是否代表永不再有任何軍事介入，畢竟在撤軍完成前不久，極端組織伊斯蘭國(IS)才發起炸彈攻擊，釀成大量傷亡，包含13名美軍魂斷異鄉，拜登已誓言報復、追捕幕後主謀到底。
此外，塔利班重新執掌國家，將須設法重振被戰爭破壞的經濟，而且塔利班尚不被國際社會承認，所以也不能指望數十億美元的外國援助流入，加上數以千計的專業人才流失，缺乏經驗的新政府，如何應對阿富汗貨幣崩潰、通貨膨脹等危機，將是當務之急。
聯合國難民署先前曾估計，到年底為止，可能會有多達50萬的阿富汗人逃離家園。雖然重新掌權的塔利班，試圖向世界展示更溫和的面孔，改變1990年代統治期間，曾實施嚴苛統治的記憶，但大量難民潮的湧現，似乎也說明人民仍對伊斯蘭極端主義，感到相當不安及恐懼。