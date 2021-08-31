MSCI季度調整今盤後生效 台股早盤跌逾150點、跌破季線
美股四大指數昨（30）日漲多跌少，MSCI季度調整於今（31）日盤後生效，台北股市今（31）日開盤跌11.91點，加權股價指數以17384.61點開出，隨後賣壓出籠，9點半過後跌150多點，跌幅0.8%，最低來到17230點左右，跌破季線。權值股台積電早盤由紅翻黑，跌0.6%，來到601元左右，其他電子股也積弱不振，但生技醫療相對強勢，中化生飆漲停。
記者許家禎/台北報導
2021-08-31 09:51:16
美國道瓊工業指數昨（30）日下跌55.96點，或0.16%，收35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，或0.43%，收4,528.79點；那斯達克綜合指數上漲136.39點，或0.90%，收15,265.89點；費城半導體指數上漲9.99點，或0.29%，收3,446.44點。
MSCI季度調整將於今日盤後生效，三大指數二降一持平，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.3%下調至14.21%，調降0.09個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.31%下調至16.15%，調降0.16個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.78%。
台北股市今日開盤跌11.91點，加權股價指數以17384.61點開出，之後指數直直落，9點半過後跌150多點，跌幅0.8%，最低來到17230點左右，跌破季線。權值股台積電早盤由紅翻黑，跌0.6%，來到601元左右。聯發科、友達、群創跌多，跌幅約2%，聯電、國巨則跌超過1%。生技醫療相對強勢，中化生飆漲停，大學光與麗豐漲4%、高端漲1%。