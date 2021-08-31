曾遭國民黨監視超過10年　林佳龍：台灣應堅定向霸權說不

前交通部長林佳龍卸任後，近來除展開光合之行，以「攏係好朋友 台灣作夥行」為主軸，持續拜訪在不同領域默默深耕的台灣人外，昨（30）日其也到促轉會，翻閱國民黨政府監視他長達10年以上的資料。林佳龍表示，這些如諜報電影特務情節的資料，是年輕世代難以想像的過去，我們必須一再提醒自己，民主得來不易，面對中國的文攻武赫，唯有堅定民主信念，對霸權斷然說不，才能守住我們的國家台灣。

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林佳龍表示，昨天早上他到台北市安和路上的促轉會，翻閱一些關於國民黨政府監視他長達10年以上的資料。這些資料鉅細靡遺地紀錄自己在大學、軍中以及海外的言行，其中也包含了當時身旁戰友所回報給國民黨政府的機密資料。他要感謝促轉會前主委楊翠的主動邀請，也謝謝促轉會同仁辛苦地整理。

林佳龍說，打開資料夾，映入眼簾的是不法份子考管-林佳龍案、安苑專案大新社案、安苑專案台大「自由之愛」研討會、台大等校學生中正紀念堂前學生運動、台大「大陸社」案、台大研究生協會案、台灣學生教授制憲聯盟、全國學生運動聯盟案、民主學生聯盟案、學自聯案、台灣大學代聯會案、台大代聯會「直接選舉」案，還有警政署將軍方有關我的報告檔案移交給學校當局的紀錄。隨著他出國到美國耶魯大學攻讀博士，監視工作移轉給政府海外單位及國民黨海外特務持續進行，天涯海角追追追。

林佳龍說，其中一份文件也顯示，政府埋在他身邊的3位內線，在專案的績效表現良好，提報發給每位20,000元的工作費用。分為原報者、轉報者，蒐集方法註明為親蒐，傳遞方法為親遞。由資料時間判斷，這個「偵考」任務恐怕從1984年持續到至少1993年，單單是調查局系統前後出現在他身邊的專職特務學生就有超過10名以上。

林佳龍表示，不能說在衝撞體制的時候，沒有警惕身邊可能有特務或者間諜存在，但看到這些歷史資料上真實的紀錄以及熟悉的名字，仍不免怵目驚心。年輕時從事學術工作，這些資料對他來說具有很高的研究價值，這樣的意識很快地將他的理智拉回，在促轉會的閱讀室待上3個小時，但仍只看到檔案的冰山一角。

林佳龍說，檔案中不乏將他描述成偏激份子、分離份子、不法學生組織領導人、學運領袖及未來台獨組織重要成員的字眼。從大陸社、自由之愛、野百合學運、獨台會、軍中到海外，一舉一動都有眼睛盯著並且作成紀錄回報給黨國政權。資料中也敘明在他當兵期間，起居處如何被搜查，以及搜查到的物品，信件和電話被監看聽，生活習慣以及蒐集剪報等等也都在紀錄與分析範圍。一頁頁回顧那個衝撞體制的時代，他看到許多戰友的名字，也看到戰友青春的身影，如今有的選擇在政壇、有的選擇在學界或社會團體，仍持續著未盡的理想志業。

林佳龍說，轉型正義從第一次政黨輪替之後開始推動，一步一步接力走到這裡，終於能看到埋在黑箱深處的檔案。步出促轉會，他懷念起已故老朋友汪平雲律師在台灣智庫開記者會畫面，台灣智庫也出版了轉型正義的專書，沒有他關鍵的推動與堅持，無法敲響轉型正義的鐘，他那鏗鏘有力的筆鋒，甚是令人想念。林說，自己的青春伴隨台灣民主發展一路走到今天，來日，也將持續厚植台灣民主實力，這是他這個世代不悔的使命，也是責無旁貸的任務。

林佳龍最後表示，這些如諜報電影特務情節的資料，是年輕世代難以想像的過去，我們必須一再提醒自己，民主得來不易，過去國民黨威權統治的面貌史料斑斑記載。面對中國的文攻武赫，唯有堅定民主信念，對霸權斷然說不，才能守住我們的國家台灣。