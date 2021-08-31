疫情影響世界　蔡英文：台灣能促進區域和平與繁榮

總統蔡英文今（31）日上午以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞。她表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。她強調，台灣的防疫表現以及對世界各國的援助與合作，再再展現台灣能扮演的重要角色，以及台灣為何重要。

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蔡英文首先表示，今年全球持續努力對抗Delta變種病毒之際，我們再度舉辦線上會議。在我們努力對抗疫情的同時，區域和全球仍有一些重要的議題需要我們關注與合力解決，例如「如何因應對印太自由秩序的挑戰」、「東海及南海灰色地帶脅迫之因應」及「重塑全球化及建立信賴供應鏈」等。

蔡英文說，隨著我們朝向後疫情的未來前進，今年的凱達格蘭論壇將針對這些重要議題充分討論。印太是全球成長最快的區域，在貿易、研究、製造和教育等領域，提供各式各樣的機會，此區域的穩定為全球經濟和國際安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。

然而，蔡英文表示，印太區域的興起，也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，而更強勢的威權主義興起所引發的衝突，也帶來更嚴峻的挑戰。威權體制在新冠疫情中竄起，現在更深信他們所提出的治理模式比自由民主秩序更符合需求。

蔡英文說，儘管發展趨勢令人憂心，但國際社會仍設法在後疫情時代找到立足點，同時解決氣候變遷、新興疾病、不擴散核武、恐怖主義和穩定的供應鏈等難題，而臺灣持續蓬勃發展，也為遭遇難題的世界提供解方。

蔡英文談及，美、日、印、澳重啟的「四方安全對話」和歐盟倡導的「歐亞連結策略」都主張永續、全面與以規範為基礎的連結策略，台灣具備優越的條件，是民主革新及生物科技、再生能源和半導體產業等領域不可或缺的夥伴。此外，台灣也致力與區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文說，台灣的努力不止於此。我們也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。

蔡英文也提到，台灣的高科技產業，尤其是在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用。此外，台灣在高精密製造、人工智能、5G應用、再生能源、生技等諸多領域的創新，有助建立一個能夠抗拒干擾，更多元、更有韌性的全球供應鏈。而從教育、人力資源開發、公共衛生、醫療及天然災害防治的經驗與能力，也看得到臺灣的軟實力。我們的醫療機構正與區域內的國家分享在醫療技術和管理方面的經驗，改善公共衛生及醫療照護。

蔡英文表示，值此關鍵時刻，台灣能發揮作用的新契機浮現，可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量。儘管疫情帶來了考驗和磨難，但過去兩年也體現了溫暖、韌性、力量、友誼和夥伴關係。台灣在疫情初期向世界捐贈物資，提供援助，世界也向台灣提供了救命疫苗。美國、日本、立陶宛、捷克及斯洛伐克等理念相近的友我國家，在關鍵時刻向我們伸出援手，她要藉此機會，再度向他們表達由衷的謝忱。

蔡英文表示，由於疫情爆發，世界發生了巨大變化，我們的生活方式可能會永遠改變。儘管挑戰依然嚴峻，她看到民主國家正為捍衛共享價值和體制，以及國際社會利益而努力。我們對民主自由的信念更是前所未有的堅定。台灣的防疫表現，以及對世界各國的援助與合作，再再展現台灣能扮演的重要角色，以及台灣為何重要。

蔡英文說，儘管形勢艱鉅，但我們認為這提供了台灣前所未有的契機。我們一次次遭逢巨大挑戰，但大家齊心協力，篤信共享的自由與民主價值，總是能夠贏得勝利。

外交部自2017年起與國內智庫每年合辦「凱達格蘭論壇-亞太安全對話」，就重要區域安全議題與相關各方進行研討，以共同強化合作與對話。今年與「財團法人兩岸交流遠景基金會」舉辦論壇，全程以視訊方式舉行。

與會者包括遠景基金會董事長陳唐山、外交部次長田中光、國家安全會議副秘書長徐斯儉、遠景基金會執行長賴怡忠等，並邀請美國前駐聯合國常任代表克拉芙特大使擔任開幕專題演講人，以及華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）、日本眾議員Makishima Karen、「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）執行長Peter Jennings、韓國前副總理玄旿錫及國立新加坡大學東亞所所長郝福滿（Bert Hofman）等，來自美國、日本、法國、澳大利亞、印度、新加坡、韓國、越南及菲律賓等國，共16位政要及學者，與我國官員及學者專家進行深度對談。