五倍券何時上路？蘇貞昌：能提前就提前

行政院長蘇貞昌今（31）日上午視察台北港貨物通關作業流程前受訪。他表示，感謝國人配合政府防疫規範，讓我國在全世界疫情嚴峻之際，仍能穩定下來，對於疫苗購買超前部署，非常感謝民間各企業幫忙，也對鴻海創辦人郭台銘的熱心，表示誠懇感謝。

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蘇貞昌也談到，不只是防疫要做好，守住人的安全，也要守住產業、包括養豬產業的安全。我們防止非洲豬瘟守了2年多，中國周邊國家都淪陷，只有台灣跟日本還守住，尤其台灣從上到下，因為大家守住安全，所以今天還有豬肉吃，而且養豬的、賣飼料的、載豬的、賣肉的、做肉羹肉鬆的，大家都還有生意做，這個產業的安全，2000多億一定要守住。

蘇貞昌說，能夠守住兩年多來，就是海關、警察、防檢疫人員、農委會，從中央到地方政府大家一起努力的成果，今天他特別來海關，感謝海關警察同仁，大家最辛苦的工作跟成果；他也提到，有鑑於前陣子有不肖人士走私犯法，也來關心是否增強防範措施，進一步查走私有沒有各方面都查，不是只有查越南，前一陣子因為是查到越南走私豬肉製品，所以對越南及相關有可能的通入加強查核，其他可能走私，可能涉及非洲豬瘟的肉製品也不會放過。

至於軍公教調薪有望調3%？蘇貞昌說，我國經濟成長11年來最高，這樣的果實要全民分享，五倍券就是一個做法，進一步勞苦功高的勞工們，基本工資及相關怎樣可以對勞工更好，也要由基本工資審議委員會審議，已請勞動部提供資料，讓審議委員們能體認級、照顧勞工們的辛苦。

蘇貞昌也說，一年來因疫情關係，服務業等內需產業受很大衝擊，在調整勞工薪資時，也要顧慮到雇主的負擔，進一步防疫做這麼好，經濟能有11年來新高，勞苦功高的軍公教功不可沒，如何調整他們的薪資，政府都要照顧到，至於怎樣調整，調整比例等確定後會向國人報告。

另談到五倍券是否會力拚中秋節前開放民眾預約？蘇貞昌表示，五倍券效果各方都看好，且熱切期待，商家提出各種優惠措施加碼，這是好的開始，大家期待這麼高，政府就盡快來作業，能提前就提前。