F-16V衝出跑道埋土推　空軍：飛行員未呼叫機件異常

國軍漢光37號演習將於9月15日於屏東佳冬戰備道舉行各型戰機起降操演。不過，今（31）日上午於屏北機場進行預演時，一架雙座型F-16V戰機疑似因下雨、地面濕滑而煞不住滑出跑道。空軍司令部表示，飛行員在降落時並未呼叫飛機有機件異常現象。

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國防部今日舉行線上記者會，空軍參謀長黃志偉中將表示，本屬花蓮基地一架F-16 型戰雙座機（機號6829號）進行佳冬戰備道起降預演，上午0632時於屏北機場降落時於跑道末端滑出道面，飛行員緊急關俥脫離，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因由督察長室成立專案小組實施調查中。

黃志偉表示，6829號機上2名飛行員都是中校飛官，飛行員都未受到傷害，飛行員起降過程中並未呼叫機件異常，事故機已脫離現場到廠棚中，評估可以修復，後續漢光演習相關規劃都按照原計畫進行。

媒體詢問佳冬戰備道為省道，起降標準會低於國道嗎?黃志偉表示，今早模擬戰備道演練天氣是符合起降標準，佳冬戰備道起降條件都是符合戰機最小起降帶緊急落地標準才會開始使用，起降標準並不會低於其他國道戰備道。