傳自購59.5萬劑AZ疫苗下午抵台？指揮中心回應了
又有疫苗抵台？今（31）日傳出，華航CI834將載運一批AZ疫苗，於下午15時25分抵達桃園機場，據了解，這批疫苗是由泰國廠製造，並在今日自曼谷機場起飛載抵台灣。對此，指揮中心發言人莊人祥稱詳情將在下午的指揮中心記者會上做說明。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-31 10:33:50
由我國購買的國際疫苗近日陸續到貨，今日上午媒體人王瑞德爆料稱今日會有百萬劑疫苗抵台，加上昨日深夜民進黨立委王定宇也透露「期待中…」，讓網友認為可能與疫苗有關，結果現就傳出，下午將有我國自購的59.5萬劑AZ疫苗抵達桃園機場。
據了解，這批疫苗是由泰國廠製造，並在今日自曼谷機場起飛，這是繼27日有26.5萬劑AZ疫苗到貨後，又有一批疫苗抵台，再加上29日捷克援贈的3萬劑莫德納，月底這幾天就為國內添86萬劑疫苗。
不過相關消息仍待指揮中心證實，發言人莊人祥針對傳言無直接回應，僅表示詳情將在下午指揮中心記者會上做出說明。華航則表示「以指揮中心說明為主」。
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