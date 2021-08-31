美國制裁5G晶片耗盡　華為手機零件「中國製」比例上升

昔日中國手機龍頭華為，因為受到美國制裁，原先手機全球市占率排名第二，因為無法取得高階手機晶片，至今已經掉出了前5名，呈現雪崩式下滑。日本調查公司拆解華為最新款手機，發現其中使用中國製零件的比例上升，且已經沒有美國製的5G晶片。而在維持制裁的情況下，也有不少5G手機傳出缺貨問題，7月份發表的P50系列也沒有5G版，只有4G版。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《日本經濟新聞》報導，調查公司Fomalhaut Techno Solutions拆解了華為在3月時發表的5G新機「Mate40E」，並統計分析各個零件的來源國家以及廠商。其中發現多項零件都改為中國製造，以金額估算，比例佔了56.6%。且對照2019年9月發表的「Mate30」，中國製零件僅佔了30.0%，比例可說是大幅上升。





此外，華為將Mate40E改為中國京東方科技集團的OLED面板，美國調查公司DSCC亞洲部門主管田村喜男表示，「雖然京東方的技術水準落後三星約兩年，但華為要與三星競爭，才會大量使用京東方的製品。」Mate40E還使用了華為子公司海思半導體研發的晶片，包括電池以及指紋感應器在內，使用大量中國製造的產品，帶動中國製比例上升。





在Mate40E上頭，沒有看見美國製的5G晶片，4G晶片是使用科沃的產品，而重要的晶片零件之一的數位訊號處理器則是使用高通。Fomalhaut Techno Solutions總監柏尾南壯表示，這些零件應該是在美國展開制裁前，華為大量採購的。





▲華為最新款「Mate40E」手機，與過往相比，使用了大量中國製造零件。（圖／翻攝自中國華為官網）

美國前總統川普執政期間，於2019年對華為展開制裁，禁止其與美國企業進行交易，並且在2020年增加新措施，禁止供應使用美國技術製造的半導體。即使後續拜登政府上任，對中政策仍然強硬的情況下，讓華為的手機製造持續面臨困境。零件短缺問題嚴重，也讓手機無法持續量產，中國許多經銷商表示，包含Mate40E在內，許多5G機種普遍都有缺貨的現象。





不僅如此，華為在7月推出的P50新系列手機，也因為晶片短缺問題，沒有5G版，只有4G版。華為消費者業務CEO余承東當時也表示，歷經美國4輪制裁，華為5G手機只能當4G用。美國長期進行制裁迫使華為進行調整，在激烈的智慧型手機競爭中，可能也將出現脫隊的狀況。



