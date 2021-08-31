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高雄輕軌又出軌　凱旋三路脫軌意外現採單線雙向通車

▲高雄輕軌列車今天上午行經凱旋二聖站附近，發生緊急煞車導致脫軌偏離軌道意外事件。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）
▲高雄輕軌列車今天上午行經凱旋二聖站附近，發生緊急煞車導致脫軌偏離軌道意外事件。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-08-31 10:38:40｜2021-08-31 10:45:08

高雄輕軌列車今(31)日上午9時左右行經凱旋二聖站附近，突然疑似出現出軌情形，駕駛員煞車並緊急通報，所幸列車上僅有2名旅客，無人受傷。目前正搶修中採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具目前初步研判該路段軌道旁草皮濕滑，捲入列車車軌，以致出軌，滑至對向軌道，造成部分輕軌列車停駛，至於詳細發生原因還有待調查釐清。

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▲高捷輕軌目前仍緊急搶修中，高市府要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）
▲高捷輕軌目前仍緊急搶修中，高市府要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）
捷運公司調查指出，今天上午約8點40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，列車發生草皮捲入車底事件，司機員立即緊急煞車，但車頭已部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷。

▲高雄輕軌列車今天上午9時左右行經凱旋二聖站附近，突然疑似出現出軌情形，所幸列車上僅有2名旅客，無人受傷。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）
▲高市府交通局局長張淑娟到場督導搶修進度。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）
高捷公司指出，目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站-C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；C35凱旋武昌站-C36凱旋二聖站採公車接駁接駁作業；C36凱旋二聖站-C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。

高捷輕軌目前仍緊急搶修中，市府也要求交通局與捷運局派員到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具。

高捷公司說，目前已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後始得進行後續復軌作業，因近年南部軌道建設蓬勃發展，為儘快恢復營運，高捷公司也呼籲運安會可在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間。另初步了解，系統及列車設計安全無虞，應為今早植草廠商有部分草皮補植時，高程控制不當，導致部分草皮捲入車下而造成此事故。

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