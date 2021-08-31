高雄輕軌又出軌　凱旋三路脫軌意外現採單線雙向通車

高雄輕軌列車今(31)日上午9時左右行經凱旋二聖站附近，突然疑似出現出軌情形，駕駛員煞車並緊急通報，所幸列車上僅有2名旅客，無人受傷。目前正搶修中採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具。目前初步研判該路段軌道旁草皮濕滑，捲入列車車軌，以致出軌，滑至對向軌道，造成部分輕軌列車停駛，至於詳細發生原因還有待調查釐清。
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捷運公司調查指出，今天上午約8點40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，列車發生草皮捲入車底事件，司機員立即緊急煞車，但車頭已部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷。
高捷公司指出，目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站-C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；C35凱旋武昌站-C36凱旋二聖站採公車接駁接駁作業；C36凱旋二聖站-C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。
高捷輕軌目前仍緊急搶修中，市府也要求交通局與捷運局派員到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具。
高捷公司說，目前已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後始得進行後續復軌作業，因近年南部軌道建設蓬勃發展，為儘快恢復營運，高捷公司也呼籲運安會可在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間。另初步了解，系統及列車設計安全無虞，應為今早植草廠商有部分草皮補植時，高程控制不當，導致部分草皮捲入車下而造成此事故。