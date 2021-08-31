高雄輕軌又出軌　凱旋三路脫軌意外現採單線雙向通車

高雄輕軌列車今(31)日上午9時左右行經凱旋二聖站附近，突然疑似出現出軌情形，駕駛員煞車並緊急通報，所幸列車上僅有2名旅客，無人受傷。目前正搶修中採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具。目前初步研判該路段軌道旁草皮濕滑，捲入列車車軌，以致出軌，滑至對向軌道，造成部分輕軌列車停駛，至於詳細發生原因還有待調查釐清。





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▲高捷輕軌目前仍緊急搶修中，高市府要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）

× ▲高捷輕軌目前仍緊急搶修中，高市府要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，在搶修工作完成前，採單線雙向通車。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）

▲高市府 交通局局長張淑娟到場督導搶修進度 。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）

× ▲高市府 交通局局長張淑娟到場督導搶修進度 。（圖／記者郭俊暉攝，2021.08.31）

高捷輕軌目前仍緊急搶修中，市府也要求交通局與捷運局派員到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修，

在搶修工作完成前，採單線雙向通車，建議趕時間的民眾可換乘其他交通工具。