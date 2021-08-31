草皮捲入車底　高雄捷運今早脫軌

今早約8點40分左右，高雄輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，列車發生草皮捲入車底事件，司機員立即緊急煞車，但車頭仍已部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車，高雄市長陳其邁立刻指示高雄市交通局長張淑娟到現場應變。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-31 10:46:13
因發生脫軌意外，高雄捷運公司立刻派員進行現場緊急搶修，並變更運轉模式，目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站至C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；C35凱旋武昌站至C36凱旋二聖站採公車接駁接駁作業；C36凱旋二聖站至C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘，目前輕軌正線仍依前述模式營運載客中，惟旅客如趕時間，建議可改搭其他交通工具。
高市府初步研判，疑似早晨下雨，軌道旁新鋪設草皮濕滑，捲入列車車軌，以致脫軌，正在附近會勘的高雄市議員郭建盟也到現場，郭建盟強調，輕軌是相對安全便捷的大眾公共交通運具，疫情前運量穩定成長，8月15日周日當天運量也達到7531人次，近期逐漸成長，與疫情嚴峻期間約僅1000多人次相較，旅客倍數回流，此次出軌是在列車進站前發生，請捷運公司詳查出軌原因，確保市民及乘客的安全；高捷公司指出，目前仍在搶修中，市府捷運局及交通局亦已到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修。
高捷公司說明，目前已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後始得進行後續復軌作業，因近年南部軌道建設蓬勃發展，為儘快恢復營運，高捷公司也呼籲運安會可在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間；另初步了解，系統及列車設計安全無虞，應為今早植草廠商有部分草皮補植時，高程控制不當，導致部分草皮捲入車下而造成此事故。