從數字看美國代價　20年阿富汗戰爭落幕債留子孫

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以下是由數字看美國為阿富汗戰爭付出多少代價，相關統計大多來自哈佛大學甘迺迪學院教授比爾姆斯（Linda Bilmes）和布朗大學戰爭代價計畫（Costs of War Project）。
由於美國在2003年到2011年同時打阿富汗和伊拉克戰爭，許多美軍輪流派駐這兩地，有些統計數字如前所述，涵蓋911事件後的美國這兩場戰爭。
●最長戰爭
蓋達組織（al-Qaida）領袖策劃發動2001年911恐怖攻擊事件後躲在阿富汗。911事件後出生的美國人口比例約占1/4。
●人力成本
駐阿美軍陣亡人數：2461人
◎以下是截至4月的死亡人數統計
美國承包商：3846人
阿富汗國家軍隊和警察：6萬6000人
其他盟軍人員，包括來自其他北大西洋公約組織（NATO）成員國：1144人
阿富汗平民：4萬7245人
塔利班（Taliban）和其他反對派戰士：5萬1191人
援助人員：444人
記者：72人
●舉債打仗
時任美國總統杜魯門（Harry Truman）為支付韓戰開銷，臨時上調最高稅率至92%。
時任美國總統詹森（Lyndon Johnson）為支付越戰開銷，臨時上調最高稅率至77%。
時任美國總統小布希（George W. Bush）在阿富汗與伊拉克戰爭開打初期對富人減稅至少8%，而不是增稅。
截至2020年，美國估計已為阿富汗和伊拉克戰爭的直接成本舉債2兆美元。到了2050年，利息成本估計上看6.5兆美元。
●戰爭告終 代價仍在
比爾姆斯教授估計，為照顧參與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭約400萬名退役軍人，美國承諾付出的醫療照護、身障、喪葬等相關成本將超過2兆美元，這些成本將在2048年後達到高峰。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100831