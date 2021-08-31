羽球／辦卡有機會一起打球、用餐 麟洋配期待和球迷互動
土銀推出「麟洋羽球認同卡」，除了會提撥消費金額0.25％回饋金用於推廣國內羽球活動，還有機會抽中和兩位選手打球、用餐的機會，王齊麟表示，能和球迷互動很期待。
記者鍾東穎/台北報導
2021-08-31 11:13:47｜2021-08-31 11:19:28
土銀發行的麟洋卡分成兩種卡片「吶喊版」和「熱血版」，土銀董事長謝娟娟表示，麟洋卡會由持卡人一般消費金額中提撥0.25％回饋金，以推廣國內羽球運動發展，培育優秀人才。
為顧及環保與防疫措施，麟洋卡可全程線上申辦，謝娟娟透露，配合政府推出振興五倍券，申請麟洋卡將有神祕好禮，目前正在規劃，如果是麟洋卡的申請戶、且是土銀信用卡的新戶，並綁定振興五倍券，將獲得跟奧運金牌選手「麟洋」兩位選手一同用餐與打球的難得機會。
對於能和球迷互動，王齊麟表示，「都期待，粉絲一直都支持我們，能有機會跟他們互動，我覺得能有機會和他們互動很開心。」
明日總統蔡英文將在總統府接見東奧中華隊選手、教練、後勤團隊、裁判等146人，府方以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，規劃星光大道等，麟洋配透露明天會出席。