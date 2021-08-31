日盛金末代股東會！富邦金拿下全部董事席次、啟動金金併

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對於富邦金今日正式取得日盛金實質經營權，富邦金董事長蔡明興表示後續將積極啟動整併進程，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規畫於2022年第1季完成金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。而在整併日盛金後，將有助於富邦金提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範。
不過，日盛金暨子公司企業工會及日盛銀行工會今日仍在股東會外拿著寫有「請樹立金金併典範成為台灣幸福企業」、「爭取員工權益保障工作權」、「我們要安全、安定、安心的工作環境」等標語，向將入主的富邦金喊話。
對於員工工作權的保障，蔡明興強調富邦金在正式入主之前，已積極與日盛金暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約進行3次協商，互動情形良好。富邦金不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員，也竭誠歡迎日盛金員工加入富邦金大家庭，期勉所有員工在富邦多元寬廣的舞台上，齊心共同參與公司未來成長。
面對富邦金將正式入主日盛金，日盛金董事長黃錦瑭今日在股東會哽咽不捨表示，今天是他最後一次以日盛金董事長身分主持股東常會，心中感觸頗深。回想自2011年擔任董事長至今，這10年來和公司全體員工辛苦打拚的日子歷歷在目，公司上下一起努力、開拓業務、拚企業轉型，在金融市場站穩腳步，公司獲利不僅轉虧為盈，這幾年獲利良好，甚至公司屢獲多項獎項肯定，黃錦瑭衷心感謝全體員工恪守職位、盡心盡力為公司付出，才有此豐碩成果。同時，他也深深感謝股東們長期來對他的信任並給他機會為大家服務。
他也談到，因應金管會「金金併」政策推行，金融機構合併亦是未來趨勢，富邦金無論是資產、營收、淨值、獲利都是超大型的金控規模，富邦金控致力打造幸福企業，重視員工福利，積極建立友善健康職場，在金融業已樹立良好典範。
他最後還提到，日盛金併入富邦金控，像是嫁入豪門一樣，相信對員工來說會是一個正向、好的發展，並再次表達對公司員工及股東的深深感謝，日盛光榮10年點點滴滴在心頭，未來新經營團隊入主，新團隊新氣象，相信以富邦金豐富經歷，必定可帶領公司邁向下一個里程碑。
富邦金是在3月30日取得日盛金控過半股權，截至7月底已取得日盛金控55.97%股權。富邦金目前持續自公開市場以每股不超過新台幣13元（含權息）的價格買進日盛金控普通股，除權、除息交易日後將調整每股以不超過新台幣12.4元購入日盛金控普通股。
而後續富邦金吸收合併日盛金控時，富邦金將以現金為合併對價，依照預定的合併時程，將按日盛金普通股股份每股換發新台幣12.4元（除權息）予日盛金股東，自合併基準日起，所有日盛金仍留流通在外的剩餘全數股票將因合併而消除。
為支應本合併案的價金，富邦金將進行約500億元現金增資，包含約300億元普通股及約200億元特別股，已於8月2日經主管機關核准，預計10月底完成募集。