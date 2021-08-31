林柏宏《2049》崩壞當獸父　邵雨薇忍家暴

我是廣告 請繼續往下閱讀
女性若未婚懷孕，該選擇生下還是墮胎？林子熙在《刺蝟法則》是位在年輕時未婚生女的心理治療師，因另一半的身份特殊，讓她在情感上缺乏安全感，也對教養充滿迷惘，發現飾演女兒的陳姸霏同樣未成年懷孕，糾結不已，知道女兒想留下孩子，但不願看到女兒步上自己後塵，只能痛下決心要求女兒墮胎，卻因此產生嚴重的親子隔閡，她只能從重新檢視過去的自己，才能找到和女兒和解的解藥。設想若自己的女兒發生同樣狀況？林子熙坦言：「我可能會叫她拿掉，會糾結在道德上，但還是覺得如果她想要生下來，會覺得她瘋了嗎？」而她和莫允雯的海報上標語分別寫著與「愛的記憶」相關的詞句，為兩人關係埋下伏筆。
《幸福話術》中李亦捷和陳漢典飾演一對「婚內失戀」夫婦，李亦捷努力扮演嬌妻，積極關心對方生活、工作，卻遲遲得不到回應，面臨兩人無話可說的窘境，女方想求助於具有人工智慧的溝通科技潤飾對話，卻仍不得老公歡心，其實女性進入婚姻，容易困在如何維繫愛情的無限迴圈，正如陳漢典在海報中的台詞：「讀心裝置偵測不到我有多愛妳。」2人究竟該如何維持這段婚姻？李亦捷自認私下和角色個性大相徑庭，現實中懂得遷就對方，笑言：「如果我當了人妻，應該會是個很貼心的老婆，因為身邊的人很開心，我也會很開心。」
影集《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點30分於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110