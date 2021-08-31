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林柏宏《2049》崩壞當獸父　邵雨薇忍家暴

▲林柏宏（右）在《2049》化身「家暴男」，邵雨薇為母則強盡全力保護孩子 。（圖／瀚草影視提供）
▲林柏宏（右）在《2049》化身「家暴男」，邵雨薇為母則強盡全力保護孩子 。（圖／瀚草影視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-31 13:35:10

影集《2049》描寫科技全面滲透未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，共有《完美預測》、《刺蝟法則》以及《幸福話術》3個單元，林柏宏在《完美預測》詮釋令人不寒而慄的「家暴男」，疑對孩子過度管教產生家暴傾向，邵雨薇為母則強盡全力保護孩子，在孩子和老公的關係間拉扯，企圖拯救脆弱不堪的家庭關係，面對另一半一觸即發的火爆脾氣，用似水柔情成為家中唯一的鎮定劑。

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一路都是學業優等生的林柏宏，過去其實也是在「打罵教育」中成長，因此心思敏感：「誰打過我都記得。」他在拍攝前刻意讓自己沉浸在這些負面的記憶中，才能變身「獸父」對小嬰兒動粗。《完美預測》故事講述邵雨薇、林柏宏發現孩子被大數據演算法預測為「殺人犯」，林柏宏飾演的父親一心認為：「比起大數據算命，我更相信我的孩子。」當科技全面入侵家庭，導致幻想、夢境與現實的界線逐漸模糊，女人該如何自處？又該如何捍衛愛情、親情？是《2049》欲探討的核心價值之一。

▲林子熙《2049》狠心迫女兒墮胎不後悔。（圖／瀚草影視提供）
▲林子熙在《2049》狠心迫女兒墮胎。（圖／瀚草影視提供）
女性若未婚懷孕，該選擇生下還是墮胎？林子熙在《刺蝟法則》是位在年輕時未婚生女的心理治療師，因另一半的身份特殊，讓她在情感上缺乏安全感，也對教養充滿迷惘，發現飾演女兒的陳姸霏同樣未成年懷孕，糾結不已，知道女兒想留下孩子，但不願看到女兒步上自己後塵，只能痛下決心要求女兒墮胎，卻因此產生嚴重的親子隔閡，她只能從重新檢視過去的自己，才能找到和女兒和解的解藥。設想若自己的女兒發生同樣狀況？林子熙坦言：「我可能會叫她拿掉，會糾結在道德上，但還是覺得如果她想要生下來，會覺得她瘋了嗎？」而她和莫允雯的海報上標語分別寫著與「愛的記憶」相關的詞句，為兩人關係埋下伏筆。

▲李亦捷（右）在《2049》「婚內失戀」超沮喪，求助讀心機器遭陳漢典嫌。（圖／瀚草影視提供）
▲李亦捷（右）在《2049》「婚內失戀」超沮喪，求助讀心機器遭陳漢典嫌。（圖／瀚草影視提供）
《幸福話術》中李亦捷和陳漢典飾演一對「婚內失戀」夫婦，李亦捷努力扮演嬌妻，積極關心對方生活、工作，卻遲遲得不到回應，面臨兩人無話可說的窘境，女方想求助於具有人工智慧的溝通科技潤飾對話，卻仍不得老公歡心，其實女性進入婚姻，容易困在如何維繫愛情的無限迴圈，正如陳漢典在海報中的台詞：「讀心裝置偵測不到我有多愛妳。」2人究竟該如何維持這段婚姻？李亦捷自認私下和角色個性大相徑庭，現實中懂得遷就對方，笑言：「如果我當了人妻，應該會是個很貼心的老婆，因為身邊的人很開心，我也會很開心。」

影集《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點30分於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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