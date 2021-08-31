NBA／Rondo回歸湖人包辦最老6人 2012年明星陣容到齊
手握2枚總冠軍戒的35歲老將Rajon Rondo(隆多)和灰熊協議買斷後，今(31)日確定以1年260萬美元底薪合約重返湖人，全聯盟最老球隊再多一老將，聯盟現役最老12人中有6人都在湖人，不過有趣地是2012年的全明星陣容都到齊。
記者鍾東穎/台北報導
2021-08-31 12:20:18
NBA記者Harrison Faigen在推特指出，聯盟現役前12老的球員，41歲的Udonis Haslem(熱火)，37歲的Andre Iguodala(勇士)、Carmelo Anthony(湖人)、36歲的LeBron James(湖人)、Marc Gasol(湖人)、Paul Millsap(自由球員)、P.J. Tucker(熱火)、Chris Paul(太陽)、Taj Gibson(尼克)、Trevor Ariza (湖人)、35歲的Dwight Howard (湖人)、Rajon Rondo(湖人)。
其中6名老將都在湖人，在Rondo回歸前，湖人新賽季年齡平均就已經高達31.17歲，是全聯盟年齡最大球隊。
不過有趣地是，Rondo回歸後，包含他在內James、Anthony、Gasol、Howard和「威少」Russell Westbrook都在2012年入選全明星陣容，而那年Anthony Davis才剛以選秀狀元之姿進入聯盟。