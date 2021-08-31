美前駐聯合國大使：台灣不是阿富汗　中國惡意誤導

（中央社記者鍾佑貞台北31日電）美國前駐聯合國大使克拉夫特今天重申台灣對美國的重要性，並指中共政權正利用阿富汗問題，讓亞太地區及台灣對美國的承諾產生疑慮。克拉夫特強調，「如果沒有台灣，我們將失去亞太地區。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會上午舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，克拉夫特（Kelly Craft）致詞並回應提問。





克拉夫特說，台美因為民主、自由等共享價值而成為真摯友人，中國極權政體藉美軍、婦女和阿富汗公民於阿富汗的死傷，讓亞太地區及台灣對美國的承諾產生疑慮，「但台灣並非阿富汗」，中共企圖將台灣與阿富汗相提並論，不僅誤導視聽，更具惡意。





此外，克拉夫特指出，中共喉舌、環球時報說，民進黨政府抱持美國將協防台灣的想法是一廂情願，「真是可恥」。





克拉夫特表示，「我在這裡向各位保證，他們（環球時報）是錯的，我相信美國協防台灣的堅定承諾，失去台灣，我們也輸了。」





克拉夫特曾攜帶台灣黑熊布偶進入聯合國總部，引發關注。她說，這代表她對抗聯合國歧視排擠台灣的決心，她雖然已非美國駐聯合國大使，但她仍將持續遊說聯合國會員接納台灣，並強調台灣可對世界做出的貢獻，及台灣持續提供的協助。





回顧台美關係，克拉夫特說，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前，鬆綁與台灣交往的限制，而拜登政府持續這樣的做法，邀請台灣駐美代表蕭美琴參與就職典禮就是一例。





在區域局勢方面，克拉夫特說，目前需觀察美國自阿富汗撤軍後，中國與民兵組織塔利班及巴基斯坦的互動，也可觀察印度的作為。





克拉夫特期盼台灣加入日本海上軍演行動，及成為四方安全對話（Quad）的一員（plus one）。





她認為，總統蔡英文對民主及良善治理的堅持，對Quad而言至關重要。此外，台灣擁有與中國一對一獨特的關係，這樣的互動經驗，也可供Quad參考。





人在美國肯塔基州的克拉夫特於問答場次結束前，拿出鳳梨乾及黑熊布偶表示，美國現在是半夜，而她的宵夜就是台灣鳳梨乾。此外，她也將帶著台灣黑熊布偶，與前往肯塔基州的阿富汗難民見面。（編輯：康世人）1100831



