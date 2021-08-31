卡面設計不易！麟洋認同卡目標5萬張、還有機會共餐打球
在日本東京奧運拿下男雙冠軍的土地銀行羽球隊員李洋、王齊麟，如今人氣大爆發，各項邀約不斷，外界最期待的「麟洋羽球認同卡」也正式發表了，而且土銀一口氣推出兩款卡面，並以最後一刻「鷹眼壓線」做為主元素，分別搭配麟洋2人的揮拍英姿及振臂吶喊圖像，並透過VISA取得奧委員取得東奧標誌，讓這張卡更具紀念性，預計發行5萬張，而且每一筆刷卡將提列0.25%作為羽球運動經費補助，若再搭配5倍券活動，新戶綁定台灣pay，還有機會與麟洋一同用餐及打球。
記者顏真真/台北報導
2021-08-31 12:58:10
土銀董事長謝娟娟表示，這張信用卡珍貴之處，除了代表奧運金牌的最高榮耀，具有東奧標誌值得深藏之外，卡片還承載著麟洋奮戰不懈的精神，透過卡片將這股正面能量傳遞到每一個持卡人手中。此外，持該認同卡消費，土地銀行也會提撥刷卡金額0.25%回饋金協助國內羽球運動發展，希望可以讓羽球成為全民運動；同時為響應全球節能減碳趨勢，土銀在這次卡片的製作上特別採用環保材質，除了鼓勵民眾選擇電子對帳單，申辦方式也以線上申請為主。
據了解，這張卡可能採限量發行。謝娟娟則表示預計發行5萬張，可能會成為土銀發行量最多的一張卡，她也希望辦卡之後大家一定要去刷，不要只有收藏，愛麟洋要拿出實際行動，回饋羽球所需經費。
其實，在麟洋東奧奪金後，土銀客戶與網友就紛紛留言詢問土銀是否會推出「麟洋」信用卡，更有網友以決賽最後一球的「終局線上」，而之後土銀也表示會發行認同卡，但在卡片圖案設計上土銀則相當謹慎。
土銀總經理何英明今日在會後透露，主要是希望客戶拿到的是1張很合法且能代表東奧的卡，不只是用球場的一角要讓人一看就是東奧紀念卡，因此透過VISA與日本東奧那邊溝通，只要有任何使用到東奧相關標誌都要經過他們同意，甚至連位置都有嚴格規定，這樣來來回來花很多時間溝通，也可說是土銀發卡中成本最高的一張。
在卡面圖案設計上，他也透露當初網路是用「鷹眼壓線」為主設計，但又有人覺得T字形美感不夠，加上很多人希望可以看到麟洋兩人，也希望是在最終戰役那場，甚至還有人建議要看到兩人揮拍英姿及振臂吶喊的圖像，因此土銀最後罕見一次推出兩款卡面。