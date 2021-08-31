BNT疫苗供16歲以上施打　美CDC小組表決通過

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衛生官員希望，疫苗獲正式批准後，可以鼓勵更多美國人捲起袖子接種。而在美國FDA全面批准下，部分企業與國家已開始強制規定接種COVID-19疫苗。
美國許多地方的疫苗接種率依舊很低，在高度傳染性的Delta變異株肆虐下，染疫住院率大幅增加。
美國CDC小組成員說，在秋季來臨前提高疫苗接種率，對於讓孩童安全返校上課至關重要。
路透社報導，顧問小組中的傳染病學專家塔波特（Helen Keipp Talbot）博士說：「有些孩子年紀太小，無法接種疫苗。為了這些孩子著想，所有會接觸到他們的人都應該接種疫苗。」
美國CDC表示，疫苗的好處大過風險。
紐西蘭昨天通報首例與輝瑞疫苗有關的死亡案例，個案是一名婦女，她在接種疫苗後出現心肌炎死亡。心肌炎是輝瑞疫苗已知的罕見副作用。紐國衛生官員表示，她的死亡也可能是由其他因素造成的。
美國CDC說，目前尚未接獲境內有年輕人在接種輝瑞/BNT疫苗後出現心肌炎死亡的案例。
COVID-19疫苗產生心肌炎副作用的風險在18至24歲族群中較高，而這個年紀的民眾中，輝瑞/BNT疫苗第2劑後是每100萬劑約18.5例，莫德納（Moderna）疫苗第2劑是每100萬劑約20.2例。
美國CDC數據也顯示，男性心肌炎的風險遠高於女性。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100831