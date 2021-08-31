首例機師突破性感染！26名接觸者採檢結果出爐

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今(2021)年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-31 14:43:01
另外，針對先前確診的案16066，是國內首例機師突破性感染（已接種兩劑疫苗），指揮中心表示，個案總共匡列了26名接觸者，所幸經採檢後全為陰性。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,677,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,660,833例排除)，其中15,995例確診，分別為1,414例境外移入，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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