90幾萬劑BNT將到貨！陳時中：公布優先順序、會親自接機
中央流行疫情指揮中心今(31)天捎來好消息，約59.5萬劑AstraZeneca疫苗，預定於今日下午3時40分抵達桃園國際機場，另外，針對BNT疫苗，另針對BNT疫苗，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-31 14:31:41
對於接種順序陳時中表示，還是以12歲至17歲為優先，由高年級往低年級開打，之後再開放18至22歲(含)民眾預約接種。
另外，近日不斷有傳言指出，BNT疫苗將在明（9/1）日到貨，對此陳時中表示：「時間我真的沒辦法掌握，跟大家講得很近，貨量就是90幾萬」。
對於會不會親自迎接BNT疫苗抵台，陳時中強調因為到貨時間還不能確定，但這批疫苗意義重大，他強調只要飛機抵台時間確定，他還是會親自到場接機。
至於國內疫苗庫存現況，指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗目前是庫存57萬，但是已經正在封緘檢驗還有26.5萬劑，以及今天預計到貨59.5萬，都還要加進去，莫德納的部分，則是庫存39.5萬劑，還有捷克8/29提供的3萬劑，另外高端則是目前有21.8萬劑庫存。
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