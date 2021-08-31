林智堅提前離開新竹？陳建名觀察：他焦慮市長任期剩不夠

新竹市長林智堅上任6年餘，施政表現受到市民肯定，民調成績皆名列前茅，自從連任後，各界就對其下一步多所討論，近來又傳出可能入閣或轉戰桃園，再度引發話題。民進黨新竹市黨部主委陳建名觀察，林智堅推動市政的腳步沒有停止過，不分平假日或白天晚上，都還是忙於工程視察，甚至焦慮時間不夠，他個人未來的動向，顯然不是現階段的重心。

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林智堅30日透過臉書表示，要對於近期很多媒體朋友，或者是，地方人士對於他個人下一步的討論與關心表達感謝，他也和市民報告，現階段我還是以市政工作優先、防疫工作優先，個人的下一步實在不是現階段優先考量的重點。

林智堅說，從上週開始，就有媒體報導一份內閣改組的名單，到這週，對於他是否到桃園市參選都有討論。他要清楚的跟市民朋友報告，針對內閣改組的傳聞，總統府在第一時間就駁斥相關的訊息，另外，在地方有許多的流言，也都在時間的驗證之下，不攻自破。

林智堅說，大家都知道，這幾年來，新竹市在中央的大力支持之下，有很多重大建設正在進行，他也看到，因為建設完成之後，帶給市民的生活美好，因此，在他的IG文章裡，時常會提到擔任市長所剩下的時間，提醒自己要和時間賽跑，且基於對建設家鄉的使命感，他沒有打算到桃園市參選，這傳聞對我來說是「本來無一物，何處惹塵埃」，未來，為家鄉努力的腳步不會停歇。

被視為林智堅子弟兵的新竹市議員、民進黨新竹市黨部主委陳建名在臉書分享林智堅的貼文表示，大家都很急，有些朋友跟他分享，好奇林智堅在徹底翻轉新竹市後，下一步要往哪兒走。他們是想看看，林智堅可以把大家心目中，這幾年這種脫胎換骨、非典型的清新「新政治」風貌，如何持續？如何開展？

陳建名說，不讓太多的人情包袱、利益糾葛來造成政策推展負擔，帶領團隊全心全意思考「什麼是對故鄉好」，展現決心與執行能力，跟傳統地方政治截然不同的這種「新政治」風貌，自然擋到不少人的路，這些人希望他趕快離開，民間傳聞，連入閣的日期也都言之鑿鑿。

陳建名接著表示，自己知道林智堅的習慣，急的是這些工作還剩下IG每天的倒數幾天可以完成，不是著急那個位置快被佔據，自己也慢慢能夠體會林智堅引用慧能六祖「本來無一物，何處惹塵埃」的心情，面對關心的朋友，許多問題只能用笑容回答，希望大家把關注放在這城市推展的工作上，他們都非常努力想完成的那些工作上。

另陳建名也向《NOWnews》記者透露，他觀察林智堅推動市政的腳步沒有停止過，不分平假日或白天晚上，都還是忙於工程視察，甚至焦慮時間不夠。林個人未來的動向，顯然不是現階段的重心。