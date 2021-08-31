COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

塔利班：中國是偉大鄰國　期待為阿富汗發揮作用

▲塔利班發言人夏亨30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「我們偉大的鄰國」。圖為中國外交部長王毅先前與塔利班政治委員會負責人巴拉達爾合照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲塔利班發言人夏亨30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「我們偉大的鄰國」。圖為中國外交部長王毅先前與塔利班政治委員會負責人巴拉達爾合照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

中央社

2021-08-31 15:14:30

（中央社記者邱國強北京31日電）塔利班發言人夏亨30日在接受媒體訪問時，稱呼中國是「我們偉大的鄰國」，並指中國可在阿富汗的重建，以及阿富汗人的經濟發展發揮建設性作用，「期待中國發揮作用」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際反恐組織專家則認為，中國至今尚未正式承認塔利班為阿富汗合法政府，而塔利班肯定希望獲得中國承認。但中國針對此事，將與周邊國家、特別是巴基斯坦協調。

香港南華早報報導，夏亨（Suhail Shaheen）是在30日接受南早旗下刊物「本週亞洲」（This Week in Asia）訪問時，作上述表示。而這篇報導並以「塔利班：中國，我們的偉大鄰國，將幫阿富汗構築和平」為題發表。

根據報導，夏亨表示，中國─「我們偉大的鄰國」，可在阿富汗的重建及阿富汗人的經濟發展和繁榮中，發揮「建設性和積極作用，期待中國發揮其作用」。

夏亨指出，塔利班希望與中國合作，在阿富汗構築和平。並重申塔利班將兌現（對中國的）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」，不允許激進組織利用阿富汗作為襲擊基地。

他還表示，塔利班「向所有人發出了一個明確的信息，就就是任何人都不能利用阿富汗的土地，對付其鄰國和其他國家」。

報導指出，塔利班準備與中國就如何在促進雙方相互關係、建立地區和平，以及援助阿富汗重建等方面穩步推進，交換意見。

在此之前，中國阿富汗事務特使岳曉勇曾表示，中國準備參與阿富汗的和平重建，並指中方已與塔利班溝通過，塔利班承諾會「完完全全擺脫恐怖主義團體，堅決與阿富汗境內的恐怖組織鬥爭到底。未來的阿富汗不會再成為任何恐怖組織的避風港」。

報導引述英國一個反恐組織副主席傑佛瑞（Faran Jeffery）看法指出，日前在喀布爾機場發生的恐襲事件，可能會令中國緊張，並推動與塔利班的合作。而塔利班肯定希望獲得中國承認，但中國將與周邊國家、特別是巴基斯坦就此事協調。（編輯：繆宗翰）1100831

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀