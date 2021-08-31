要男學生發展「陽剛之氣」？上海大學傳蒐集LGBT學生名單

繼上個月多所中國大學的LGBT學生社團微信遭到停用之後，上海大學更傳出在搜集校內LGBT學生的清單及其政治立場資料，表示要做為「校園調研」之用。相關討論隨即在微博上引來上萬名網友轉發，但部分貼文已經被刪除，LGBT社群憂心性少數學生將進一步遭到打壓，也有法律專家質疑這類調查可能會違反「個人信息保護法」。





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綜合英國《衛報》以及港媒報導，根據網傳的一份上海大學內部公告文件顯示，校方以「校園調研」為由，要求學院針對被認定為LGBT學生等性少數群體學生進行「調查和研究」。除了要求上報學生性別、學歷外，還要提供其思想狀況及心理狀況，包括學生的政治立場、日常生活、人際關係、人生規劃，以及有無心理疾病狀況等。





雖然上海大學尚未證實這項說法，但是有多名校友在微博上表示收過該公告。《衛報》表示，這篇文件在微博上流出後獲上萬次轉發，但最早發布這篇文件的貼文已遭刪除。有不少中國網友批評校方的做法，法律專家則質疑，認為事件若屬實，有侵犯學生隱私之虞，可能會違反中國將在11月起實施的「個人信息保護法」。還有網友回覆表示，「出櫃與否是我個人的決定，不是我的義務......如果我不願意說，請給我作為一個人的基本自由。」





▲中國上海大學要求各學院上報LGBT學生名單，及其政治立場等資料，做為「校園調研」之用。（圖／翻攝自@yaling_jiang推特）

《衛報》報導指出，一直到近幾年，中國校園裡還有著具有活力、且不斷成長的LGBT社群。但隨著中國政治與社會環境轉變，LGBT也逐漸被邊緣化，中國唯一的性少數年度盛事「上海驕傲節」也在2020年舉辦完後宣布就此停辦。





在制度方面上，中國LGBT社群也面臨打壓。今年初，有全國政協委員提出《關於防止男性青少年女性化的提案》，隨後中國國務院教育部回覆，將會藉此要求教師注重學生培養「陽剛之氣」。





而中國在封殺LGBT社團也是動作頻頻，7月時，包括北京大學、清華大學等10多間大專院校的LGBT校內社團微信公眾號無預警遭到停用，遭到停用的帳號均顯示為「未命名公眾號」。中國官媒《環球時報》總編胡錫進當時還透過社論表示，「LGBT在現階段的中國不應追求成為一種高調的意識形態，以這種方式來改善自己面對至親以及在小圈子裡的困境是曲折而且無益的。」





長期關注中國LGBT議題的學者指出，中國教育界之前就有過加強控管校內LGBT學生的聲音。一名上海政法學院的學者，就曾在中國教育界月刊《高教論壇》撰文，鼓勵學生幹部收集關於LGBT學生的資訊，並呼籲輔導員「幫助非生理性同性戀學生形成正確的戀愛觀、家庭觀」。



