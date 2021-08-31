巷仔內／F-16在台服役逾20年發生7起事故　空軍仍倚重

國軍漢光37號演習將於9月15日於屏東佳冬戰備道舉行各型戰機起降操演。今（31）日上午於屏北機場進行預演時，卻發生一架雙座型F-16V戰機疑似因下雨、地面濕滑而煞不住、滑出跑道，機頭插入土中，發生「吃土」意外，所幸機上2名飛官均未受傷。回顧F-16戰機從1997年服役至今，共發生7起重大飛安事故，造成8位飛官殉職或列為失蹤。

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爭取12年 終獲美國同意出售

越戰期間，美軍F-4幽靈二式戰機在面臨性能靈活的米格21（MiG-21）戰機時吃盡苦頭，因此1974年美國國防部提出一款強調纏鬥性能的輕型戰機需求。由當時通用動力（General Dynamics，通用動力1993年將F-16生產線賣給洛克希德馬丁）公司提出YF-16戰機贏得合約，成為日後暢銷的F-16戰隼式（ Fighting Falcon）戰機。在F-16問世後，由於操作成本低廉，成為美國主要外銷輕型戰機，我國空軍由原本向美國爭取購買F-4戰機，從1980年起改為爭取F-16戰機。

曾擔任駐美武官、前國防部長馮世寬透露儘管每年美台軍售會議上，我國都向美國爭取出售F-16戰機，但是受到美中之間《817公報》影響，美國為避免得罪北京，遲遲未批准出售F-16戰機。但在1989年之後由於六四天安門事件影響，美中關係轉冷，以及法國同意出售性能相近的幻象2000戰機給台灣，美國老布希總統1992年為爭取德州通用動力員工選票尋求連任，宣布以60億美元出售150架F-16A/B型戰機給台灣，包括120架單座F-16A與30架雙座F-16B型機。

F-16是一款單發動機、能夠執行多重任務戰機，固定武器為一挺20公厘M61火神式機砲，同時可掛載空對空飛彈、空對地與反艦飛彈等各式武器執行任務。第一代為F-16A/B型，A型為單座、B型為雙座型。1980年代，在改善航電與發動機之後，通用動力公司推出F-16C/D型，具備全天候視距外攻擊能力。雖然我國空軍採購為F-16A/B型，但是由於採購時趕上美國為歐洲國家服役的F-16A/B進行「壽命中期性能提升」（MLU）計畫，因此以F-16 MLU標準製造，具有F-16C/D第42批次（Block42）的性能。

7起重大飛安事故 損失8名飛官