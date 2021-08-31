巷仔內／F-16在台服役逾20年發生7起事故　空軍仍倚重

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越戰期間，美軍F-4幽靈二式戰機在面臨性能靈活的米格21（MiG-21）戰機時吃盡苦頭，因此1974年美國國防部提出一款強調纏鬥性能的輕型戰機需求。由當時通用動力（General Dynamics，通用動力1993年將F-16生產線賣給洛克希德馬丁）公司提出YF-16戰機贏得合約，成為日後暢銷的F-16戰隼式（ Fighting Falcon）戰機。在F-16問世後，由於操作成本低廉，成為美國主要外銷輕型戰機，我國空軍由原本向美國爭取購買F-4戰機，從1980年起改為爭取F-16戰機。
曾擔任駐美武官、前國防部長馮世寬透露儘管每年美台軍售會議上，我國都向美國爭取出售F-16戰機，但是受到美中之間《817公報》影響，美國為避免得罪北京，遲遲未批准出售F-16戰機。但在1989年之後由於六四天安門事件影響，美中關係轉冷，以及法國同意出售性能相近的幻象2000戰機給台灣，美國老布希總統1992年為爭取德州通用動力員工選票尋求連任，宣布以60億美元出售150架F-16A/B型戰機給台灣，包括120架單座F-16A與30架雙座F-16B型機。
F-16是一款單發動機、能夠執行多重任務戰機，固定武器為一挺20公厘M61火神式機砲，同時可掛載空對空飛彈、空對地與反艦飛彈等各式武器執行任務。第一代為F-16A/B型，A型為單座、B型為雙座型。1980年代，在改善航電與發動機之後，通用動力公司推出F-16C/D型，具備全天候視距外攻擊能力。雖然我國空軍採購為F-16A/B型，但是由於採購時趕上美國為歐洲國家服役的F-16A/B進行「壽命中期性能提升」（MLU）計畫，因此以F-16 MLU標準製造，具有F-16C/D第42批次（Block42）的性能。
7起重大飛安事故 損失8名飛官
1998年迄今，F-16在台灣已有多次失事紀錄，其中7起重大事故造成8名飛官殉職。1998年3月20日，空軍嘉義基地編號6828的F-16雙座戰鬥機，在執行飛行訓練任務時，於馬公外海與戰管中心失聯，飛官溫進嵩與章嘉成下落不明。
1999年1月25日空軍嘉義聯隊駐防在花蓮基地的一架F-16B戰機（編號6813）在台東空域執行例行任務時，墜毀於台東縣太麻里鄉，機上飛官張嘉鯤、戴維康殉職。1999年6月1日空軍嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威少校駕駛機號6638的F16A戰機，在實施夜航訓練時，於綠島西南22浬海域失聯，許君威失蹤。1999年8月18日空軍嘉義基地一架F-16單座戰鬥機在訓練飛行時，疑因機械故障墜毀，飛官林更生緊急跳傘逃生，送醫救治。
2008年3月4日，空軍401聯隊少校飛官丁世寶所駕F-16單座戰機，在花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，失事墜海，丁世寶失蹤。2013年5月15日，空軍嘉義基地第455聯隊一架F-16A戰機在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，飛官吳彥霆跳傘平安獲救。2018年6月4日漢光演習期間，花蓮基地一架F-16A戰機（機號6685號），由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時撞山殉職。
2020年11月17日，花蓮基地一架機號6672的F-16A型戰機，晚間由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，於機場東北面9浬光點消失。依據國防部規定，飛行員失蹤滿半年認定為殉職。
空軍採購150架戰機，其中10架部署於美軍基地用於換裝用途。2016年1月22日，中華民國空軍派駐美國路克空軍基地受訓的飛官高鼎程在駕駛F-16型戰機進行訓練時發生墜機意外，不幸殉職。
事故意外多 仍是空軍倚重戰機
儘管F-16戰機服役發生多起事故，但是由於多功能、操作成本是三型主力戰機中最低，成為空軍最倚重的戰機。
在2012年洛克希德馬丁公司推出性能更優異的F-16V戰機後，空軍也以1100億元，委託洛馬協助漢翔公司將現役141架F-16A/B型升級為航電、纏鬥能力更優異的F-16V戰機。由於美國遲未同意出售F-35隱形戰機，空軍於2019年向美軍購66架F-16V戰機，以解決戰機老舊問題，連同升級型F-16V戰機，我國將有超過200架F-16V戰機，成為全球F-16V戰機數量最多國家，在F-16機隊數量也高居世界第五。