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全運會獎牌勳章化　侯友宜將首枚頒給網球國手盧彥勳

▲新北市長侯友宜今（31）日與奧運的網球國手盧彥勳，一起出席110年全國運動會獎座及獎牌發表的記者會。（圖／新北市政府體育處提供）
▲新北市長侯友宜今（31）日與奧運的網球國手盧彥勳，一起出席110年全國運動會獎座及獎牌發表的記者會。（圖／新北市政府體育處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-31 14:18:10

台灣下半年最受矚目的大型運動賽事－110年全國運動會，繼大會服裝亮麗的發表後，新北市長侯友宜今（31）日再公布由「金獎」工藝家林靖蓉及國際級設計師陳俊良打造的八大績優單位獎座及獎牌；此外，特邀奧運網球國手盧彥勳接受市長佩掛勳章。

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▲新北市長侯友宜把第一個獎牌的勳章，獻給新北市及全台灣的網球驕傲－奧運國手盧彥勳。（圖／新北市政府體育處提供）
▲新北市長侯友宜把第一個獎牌的勳章，獻給新北市及全台灣的網球驕傲－奧運國手盧彥勳。（圖／新北市政府體育處提供）
侯友宜表示，睽違18年全國運動會在新北，從服裝設計、三路迎火聖火火炬，及今日的獎牌、獎座的發表，再再不斷的創新，讓選手隨時上場；這次的獎座跟獎牌，都以金工「金獎工藝，榮光無限」來代表這個獎座的特色，尤其特別把第一個獎牌的勳章，獻給新北市及全台灣的網球驕傲－奧運國手盧彥勳。

侯友宜強調，盧彥勳是台灣運動的典範，一輩子為國家鍥而不捨努力爭取讓世界看到台灣，也讓新北市與有榮焉，因此特別把第一枚的獎牌勳章獻給盧彥勳，謝謝他的辛苦；全國運動會的運動選手們，都要以「隨時上場，火力全開，鍥而不捨」爭取最大的榮耀，盼所有選手們都能夠創造更好的運動績效。

玻璃工藝家林靖蓉指出，玻璃工藝的創作過程往往汗流浹背，需要集中專注一氣呵成，很像運動員在場上拚搏的瞬間，完美的展現成功背後需要無數反覆練習；陳俊良說，獎牌設計的靈感延續「女王頭」核心意象，融合大會精神標語「隨時上場」整合設計，這次大會首創獎牌勳章，勳章的用法是掛在胸前。

體育處長洪玉玲補充，運動員永遠是運動場上的唯一主角，「台上三分鐘，台下十年功」，為表彰對運動員的尊崇，110年全運會每位獲獎選手，除獎牌外，將得到一組獎座，取代過往賽會的吉祥物娃娃；此外，市長侯友宜也把握機會再次對外宣示，「總統獎」一定會留在新北。

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