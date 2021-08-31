全運會獎牌勳章化　侯友宜將首枚頒給網球國手盧彥勳

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，睽違18年全國運動會在新北，從服裝設計、三路迎火聖火火炬，及今日的獎牌、獎座的發表，再再不斷的創新，讓選手隨時上場；這次的獎座跟獎牌，都以金工「金獎工藝，榮光無限」來代表這個獎座的特色，尤其特別把第一個獎牌的勳章，獻給新北市及全台灣的網球驕傲－奧運國手盧彥勳。
侯友宜強調，盧彥勳是台灣運動的典範，一輩子為國家鍥而不捨努力爭取讓世界看到台灣，也讓新北市與有榮焉，因此特別把第一枚的獎牌勳章獻給盧彥勳，謝謝他的辛苦；全國運動會的運動選手們，都要以「隨時上場，火力全開，鍥而不捨」爭取最大的榮耀，盼所有選手們都能夠創造更好的運動績效。
玻璃工藝家林靖蓉指出，玻璃工藝的創作過程往往汗流浹背，需要集中專注一氣呵成，很像運動員在場上拚搏的瞬間，完美的展現成功背後需要無數反覆練習；陳俊良說，獎牌設計的靈感延續「女王頭」核心意象，融合大會精神標語「隨時上場」整合設計，這次大會首創獎牌勳章，勳章的用法是掛在胸前。
體育處長洪玉玲補充，運動員永遠是運動場上的唯一主角，「台上三分鐘，台下十年功」，為表彰對運動員的尊崇，110年全運會每位獲獎選手，除獎牌外，將得到一組獎座，取代過往賽會的吉祥物娃娃；此外，市長侯友宜也把握機會再次對外宣示，「總統獎」一定會留在新北。