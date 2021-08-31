心臟無力送急診 《國際橋牌社》製作人汪怡昕收病危通知
51歲製作人汪怡昕籌備《國際橋牌社2》上片的事情，忙得昏天暗地，最近一周心臟突然無力，而且食慾下降，1碗皮瘦粥竟然吃不完，他的體重2天內暴跌5.5公斤，從101.5公斤掉到96公斤，急奔博仁醫院掛急診，昨（30日）收到醫院發出病危通知，診斷結果疑似酮酸中毒，住進ICU（急重症加護病房）。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-31 14:19:51｜2021-08-31 14:31:37
汪怡昕住進ICU觀察5天，日前曬出臥在病床的半身照，透露：「目前就急性血糖飆升900吧，心律不整和高血壓、高血酯、腹部超音波都還在查。」汪怡昕自嘲跑江湖的，沒弄一張病危通知很沒行情，但孩子還沒長大，健康必須顧好，感嘆：「香菸掰了，含糖飲料掰了，酒精掰了，人生的樂趣掰了，啊！」 《國際橋牌社》團隊透露，上周就聽到汪怡昕身體不舒服，他仍在公司忙到晚上9點，團隊人員表示：「我們真的很拚命，不斷嘗試在困境中拚出新的道路。老汪也說了，不論平台卡關、不論再怎麼困難，除了會想盡辦法讓觀眾能順利看片以外，故事的呈現也是要精進再精進，一直到近期我們還在替作品做故事敘事上的微調。祝老汪早日康復，不准流連於護理師姐姐的美色當中，早日歸隊。」
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