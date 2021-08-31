台灣男團讓人印象深刻　韓團ONF這樣說羅志祥徒弟

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ONF受訪提到曾和台灣男團C.T.O同台，Wyatt讚美對方：「當初是透過C.T.O的生存節目相見，真的覺得他們非常帥氣也很有才能，感覺他們天生就擁有這樣的能力，有很多值得我們學習的地方。」
ONF這次出輯也發起社群挑戰活動，提到前輩「東方神起」沈昌珉最讓他們印象深刻，J-US說：「他有事先了解成員，也都記得名字，也先看過我們的舞台，現場很快就學會了我們的編舞，因為他是歌壇大前輩，對我們這麼照顧、非常感動也很感謝。
成員也分享拍攝MV的幕後花絮，在拍攝時因玩水槍太開心，差點忘記在工作，直到被叫名字才回歸現實，「有一場戲是玩水槍打水仗之後，從上方往下噴水的畫面，因為那時天氣真的太熱了，所以被淋濕反而覺得很涼爽，心情很好。」
訪問最後，成員也向台灣粉絲喊話，表示台粉很熱情，點心也非常好吃，「如果疫情結束的話，想要快點到台灣去見大家，也想把這段時間沒辦法直接展現的舞台表演，親自展現給大家看，就像剛剛E-TION說過，台灣粉絲們真的很熱情，所以也很想念大家的應援」。
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