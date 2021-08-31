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台灣男團讓人印象深刻　韓團ONF這樣說羅志祥徒弟

▲韓團ONF對台灣男團C.T.O印象深刻。（圖／SONY）
▲韓團ONF對台灣男團C.T.O印象深刻。（圖／SONY）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-08-31 15:03:37

由Hyojin、E-TION、MK、J-US、Wyatt、日籍成員U組成韓團ONF，今年出道4週年，並推出專輯《POPPING》，他們抽空接受台灣媒體視訊訪問，聊到發片最讓他們印象深刻的，則是前輩「東方神起」沈昌珉的記憶力。成員們也曾跟羅志祥的徒弟C.T.O同台，同時跟媒體分享與對方見面的初印象。

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▲ONF盛裝接受台灣媒體視訊訪問。（圖／SONY）
▲ONF盛裝接受台灣媒體視訊訪問。（圖／SONY）
ONF受訪提到曾和台灣男團C.T.O同台，Wyatt讚美對方：「當初是透過C.T.O的生存節目相見，真的覺得他們非常帥氣也很有才能，感覺他們天生就擁有這樣的能力，有很多值得我們學習的地方。」

ONF這次出輯也發起社群挑戰活動，提到前輩「東方神起」沈昌珉最讓他們印象深刻，J-US說：「他有事先了解成員，也都記得名字，也先看過我們的舞台，現場很快就學會了我們的編舞，因為他是歌壇大前輩，對我們這麼照顧、非常感動也很感謝。

成員也分享拍攝MV的幕後花絮，在拍攝時因玩水槍太開心，差點忘記在工作，直到被叫名字才回歸現實，「有一場戲是玩水槍打水仗之後，從上方往下噴水的畫面，因為那時天氣真的太熱了，所以被淋濕反而覺得很涼爽，心情很好。」

訪問最後，成員也向台灣粉絲喊話，表示台粉很熱情，點心也非常好吃，「如果疫情結束的話，想要快點到台灣去見大家，也想把這段時間沒辦法直接展現的舞台表演，親自展現給大家看，就像剛剛E-TION說過，台灣粉絲們真的很熱情，所以也很想念大家的應援」。

▲ONF
▲ONF 2019年曾訪台開見面會。（圖／資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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