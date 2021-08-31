中市兒童卡換數位學生證　議員批「父子騎驢」執政

國小明9月1日開學，今(31)日民進黨台中市議員楊典忠、何文海總質詢指出，台中市在今年新學期發送「兒童卡」將成絕版，市府還要進行10校3000位學生試辦「數位學生證」，議員認為，盧市長上任為了不用空白花博卡，曾說「現代已進步到無卡化」，卻這兩年花近千萬元印製17萬張兒童卡，政策兩套標準，都是「為了卡而卡」，「父子騎驢」方式執政，只會不斷耗損政府的公信力與支持度。

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市長盧秀燕說，教育局所發的兒童卡是可以擴充的，只是教育局先用試辦的方式，過去小朋友使用學生證或借書證都是實體的，因此先從十所學校試辦，大家適應良好都習慣的話，就會都發數位學生證。

楊典忠指出，市府109年底發送國小學生每人一張兒童卡共計14萬8538張，今年九月新學年度，小學一年級新生亦可獲得兒童卡一張，但是教育局今年將進行數位學生證試辦計畫，發給3000名學生，六都只有台中市的國中小學生沒有數位學生證，這不是獨一無二的政策，竟然還要花每張122元來試辦數位學生證，這樣合理嗎？

楊典忠說，兒童卡發送不滿一年就成絕響，兒童卡的政策是不是當初沒規畫周詳，而六都中的其他直轄市早就有數位學生證，台中市卻花了將近1000萬元發送17萬張兒童卡，才知道要做數位學生證，可見台中市在兒童卡政策與轉型數位學生證，屆時每個學校都會有兩種卡，造成一校二制的情況。

楊典忠指出，而盧市長上任後，144萬張空白花博卡如何運用，市長說「現代已進步到無卡化」，又說「需要實體卡的不多，有手機就很方便」，但是這兩年半以來，台中市政府已經花費近千萬元，發送17萬8538張兒童卡給學生用，但是真正使用的卡片有幾張？他質疑，從卡花博卡、到末代兒童卡，市府是不是政策兩套標準，都是「為了卡而卡」？

教育局長楊振昇表示，現在的兒童卡功能上需要擴充，包括跟圖書館借書、運動中心場館等，如果試辦的結果良好，明年就會從小一與國一的學生先發送使用，我們也會讓兒童卡與數位學生證的功能沒有差異。

盧秀燕表示，花博卡不會浪費，當初無法馬上使用，是因為和廠商有契約糾紛，經過市府相關局處一年多努力，已解決法律上的爭議問題，現在花博卡權屬已清楚歸屬市府，運用上就能合法化。