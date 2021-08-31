日本考慮混打疫苗加快施打速度　亞洲各國態度為何？

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日本原本主要施打的疫苗是輝瑞和莫德納，在7月通過使用AZ疫苗後訂購200萬劑。日本疫苗施打率在已開發國家中較為落後，目前全國一劑施打率54%、二劑施打率43%，隨著當地Delta疫情升溫，日新增個案更於本月首次突破25,000例，加速疫苗施打成為抗疫的重要關鍵。除了日本以外，部分東南亞國家在7月時因應疫情升溫已經開放混打疫苗廠牌或補打第三劑，但原因除了提升效率外，主要是當地傳出醫護施打科興後仍染疫，讓民眾對科興疫苗保護力產生懷疑。
泰國在7月時就率先宣布將開放已經接種科興疫苗之民眾「混打／追加AZ或輝瑞疫苗」，讓已經施打第一劑科興的民眾可在3至4週後接種AZ疫苗作為第二劑；而已經打完兩劑科興疫苗的民眾則可以補打AZ疫苗或輝瑞疫苗作為第三劑，間隔期同樣在3至4週。近期，由於泰國國內AZ疫苗生產延遲，官方決定再購買1200萬劑科興疫苗與AZ疫苗搭配混打，加快施打速度。
除了泰國外，印尼也出現類似情形。印尼147萬醫護人員大部分在上半年已經施打完兩劑科興疫苗，但由於疫情升溫後屢屢傳出醫護染疫甚至死亡案件，就算是症狀輕微也必須停工隔離，造成醫療系統人力不足，讓當局於7月宣布給醫護追加第三劑mRNA疫苗以加強防護力。越南政府也於同月宣布，已經接種第一劑AZ疫苗的民眾，第二劑可以選擇施打輝瑞疫苗。菲律賓政府則於8月11日宣布，因應疫苗到貨延遲問題，正在考慮開放AZ混打俄羅斯的Sputnik V疫苗。韓國政府6月也因應疫苗到貨延遲問題，開放近80萬施打第一劑AZ疫苗的民眾，第二劑混打輝瑞。
台灣上半年疫苗施打以AZ疫苗為主，隨著近期預計將到貨的BNT疫苗，民間關於是否開放混打疫苗也相當關注。指揮中心陳時中也於30日記者會上鬆口，指出專家認為AZ和BNT混打的方向基本上是可行的，但至於什麼時候會開放實施，還是必須根據進貨量來考慮。
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