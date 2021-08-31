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不離開土銀！ 麟洋考慮轉任預備球員　這些待遇還是有

在東京奧運奪金的土地銀行羽球隊隊員的王齊麟（左一）、李洋（左二）今（31）日出席土銀「麟洋羽球認同卡」發表會。（圖／記者顏真真攝）
在東京奧運奪金的土地銀行羽球隊隊員的王齊麟（左一）、李洋（左二）今（31）日出席土銀「麟洋羽球認同卡」發表會。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-08-31 15:15:47

在東京奧運拿下男雙金牌的土地銀行羽球隊員李洋、王齊麟，返台後人氣水漲船高，代言商業活動邀約不斷，但因是土銀正式球員、也是行員，即具公務員資格，因此引發代言爭議，甚至一度傳可能離開土銀，後來經紀人稱不會離隊，但傳可能轉為預備球員。對此，土銀今（31）日也表示目前兩人還在考慮，土銀也會尊重他們的選擇，即便兩人轉為預備球員，除少了本薪之外，還是享有營養金、球場使用及配備教練、防護員，出國比賽所有機票住宿等費用也會贊助，以營養金來說，目前兩人每月可領6萬8千元。

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土銀今日推出麟洋羽球認同卡，並一口氣推出2款卡面，卡面設計以冠軍戰最後一做為主元素，分別搭配麟洋2人的揮拍英姿以及振臂吶喊圖像，讓喜愛他們的民眾有兩種不同的選擇。這張信用卡珍貴之處，除了代表奧運金牌的最高榮耀，具有東奧標誌值得深藏之外，卡片還承載著麟洋奮戰不懈的精神，透過卡片將這股正面能量傳遞到每一個持卡人手中。

此外，持這張認同卡消費，土銀也會提撥刷卡金額0.25%回饋金協助國內羽球運動發展，希望可以讓羽球成為全民運動。同時為響應全球節能減碳趨勢，土地銀行在本次卡片的製作上特別採用環保材質，除了鼓勵民眾選擇電子對帳單，申辦方式也以線上申請為主。

不過，由於之前傳出經紀人同意提供悠遊卡公司「麟洋配」悠遊卡肖像權，卻未先告知兩人所屬的土銀。土銀也向喊話籲經紀人勿錯判導致兩人違法受傷。之後經紀人則發出聲明致歉，並強調兩人不會離開土銀。

即便之前因悠遊卡肖像權風波，讓兩人與土銀的關係有點緊張，不過，今日兩人共同出席土銀羽球認同卡記者會。對於傳出兩人可能放棄公務員資格，轉為預備球員，總經理何英明在會後表示目前他們還在考慮，他們是有在那樣思考，土銀也會尊重他們選擇，土銀主要是替國家培養人才，「要怎樣我們盡量配合」，但要為國家所用。

對於轉為預備球員，何英明強調除少了本薪之外，其他福利都沒有減少，包括營養費，還有提供很好的球場及教練、防護員，出國比賽所有機票。住宿也都有贊助。以目前來說，兩人若變預備球員，營業費仍有6萬8千元，王齊麟在土銀較久，本薪有5萬多元，加上4.4個月年終獎金，另還有6萬8千元的營養金，一個可領10幾萬元，即便變預備球員，也還可領營養金6萬8千元。

至於轉為預備球員後，原本年資是否可保留？他說若要轉回正式球員，可再通過土銀的考試，而且每年仍會提供球員選擇是否要轉職為銀行員，像今年就有2名球員轉職，而且打球年資與銀行年資是相當的。

也因為轉為預備球員後，不具公務員資格，因此，兩人代言就屬個人的事，不需再跟土銀報備。何英明也表示，因銀行是受高度監理的行業，又是國營事業，因此在代言審核會比較嚴謹，要考量土銀形象，有些可能就不適合代言。

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