未雨綢繆第三劑！3000萬劑BNT商談中？陳時中：當然
中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，約59.5萬劑AstraZeneca疫苗預定於今日下午3時40分抵達桃園國際機場，針對未來可能要施打第三劑，國外採購疫苗部分，指揮官陳時中表示，與莫德納已經簽訂2000萬劑，AZ疫苗也已經載明意願書，至於數量，陳時中強調：「基本上我們是表達有這意願，持續維持可以討論的一個可能性。」至於BNT也有在商談中。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-31 14:58:26｜2021-08-31 15:09:16
隨著變種病毒持續在國外肆虐，不少國家已經開始施打第三劑疫苗，對此，陳時中提到，有表達意願，最主要是要分散風險，對於媒體追問3000萬劑的BNT是否也在商談中，陳頻頻點頭表示：「當然、當然」。但他也說，量稍微多了一點，因為台灣才2350萬人，打第三劑還要考量專家對於第三劑的間隔時間、密集度的考量。
至於國內疫苗庫存現況，指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗目前是庫存57萬，但是已經正在封緘檢驗還有26.5萬劑，以及今天預計到貨59.5萬，都還要加進去，莫德納的部分，則是庫存39.5萬劑，還有捷克8/29提供的3萬劑，另外高端則是目前有21.8萬劑庫存。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,677,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,660,833例排除)，其中15,995例確診，分別為1,414例境外移入，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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