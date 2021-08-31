中國網友揭疫苗致死被舉報　微博監督員挨批

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隨後一名署名為「Shine季浩洋」的微博監督員出面指控「tomo醬醬」涉嫌捏造故事，試圖透過博取流量詐騙，「對國家造成了不利影響」，並稱tomo醬醬已被警方拘留、帳號被封，他的母親還活著，「正在正常上班」。
事發2天後，tomo醬醬創建新帳號，公布他母親的死亡證明和火化證明，以支持他的說法。不過監督員仍稱「法律不會讓你隨隨便便拿個借口來污蔑國家，疫苗有沒有問題捫心自問，外媒傳播速度不差於國內。」
報導提及，在這起事件發生的同時，中國正因為Delta病毒株引發的新一波疫情而感到苦惱，輿論對於疫苗的質疑與日俱增，加上這名監督員的發言，使事件越演越烈。
報導指出，不少中國網友稱微博監督員「一言不合就扣帽子，這不就是紅衛兵」；也有人翻出這名監督員過去稱「太忙導致業績未達標」的相關言論。
隨著雪球越滾越大，新浪微博也不得不出手，發出公告稱監督員「Shine季浩洋」發布未經證實的不當言論，誤導其他用戶，造成惡劣影響。依據相關規定，予以清退並永久禁言。
公告並強調，監督員只能對「涉黃低俗、賭博、售賣個人信息、出售違禁品」等內容投訴，沒有處置任何帳號的權限。
報導指出，新浪微博從2017年9月起建立監督員機制，從用戶中招募1000名「監督員」審查平台上用戶發布的文章。
雖然監督員並非正式員工，但對於考核合格的監督員，新浪微博會發放人民幣200元（約新台幣860元）。此外，每月有效投訴量排名前100名的監督員還會獲得額外的獎金。截至2020年，監督員的總人數達到2000人。（編輯：繆宗翰）1100831