捷運聯開RK1站招商會　打造高雄軌道經濟新地標

高市府積極推動交通建設，包括高雄輕軌復工、岡山延伸線土建工程持續進行、黄線環評、綜合規劃也分別獲得環保署、交通部通過，綜合規劃行政院審核中，預計明年招標施工。而「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」今（31）日由高雄市副市長林欽榮率隊舉辦招商說明會，吸引多家業者到場，不乏國内壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等。





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▲ 高雄捷運橘線 RK1站土地開發案，其理念是「合建分坪、利潤共享」。圖／記者陳美嘉攝，2021.08.31）

× ▲ 高雄捷運橘線 RK1站土地開發案，其理念是「合建分坪、利潤共享」。圖／記者陳美嘉攝，2021.08.31）

林欽榮說，岡山果菜市場作為高雄市第二波捷運土地開發案，原可建絕對高度僅70.2公尺，在市府的努力爭取下，國防部終於協助放寬建物之絕對高度至94.44公尺，近期將公告。相信在限高放寬後，建物設計將更有彈性，此基地的土地開發大樓勢必可以像台北C1D1一樣成為為北高雄的新門戶、岡山車站前的新地標。





▲「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」預計於9月公告上網。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.31）

× ▲「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」預計於9月公告上網。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.31）

捷運局局長吳義隆表示，RK1周邊商業區基地面積約為1,064坪，基地預估開發量體可達8,200坪，未來開發總銷金額初估上看25億元。基地為岡山區中山北路與岡燕路交叉路口西北側之第一種商業區土地，緊鄰岡山火車站，享有絕佳的交通區位優勢，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。本案預計於9月公告上網，相關招標資訊將於市府捷運局網站公佈。



