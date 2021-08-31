捷運聯開RK1站招商會　打造高雄軌道經濟新地標

記者陳美嘉／高雄報導
2021-08-31 15:01:47
高市府積極推動交通建設，包括高雄輕軌復工、岡山延伸線土建工程持續進行、黄線環評、綜合規劃也分別獲得環保署、交通部通過，綜合規劃行政院審核中，預計明年招標施工。而「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站土地開發案」今（31）日由高雄市副市長林欽榮率隊舉辦招商說明會，吸引多家業者到場，不乏國内壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等。
高雄市副市長林欽榮致詞時表示，該標地位於高雄捷運岡山路竹延伸線RK1站西出入口之商業區。基地位於岡山市中心精華區位，往南可至橋頭、高道市區，往北可至路竹、台南，交通條件優越。本案係依據「大眾捷運系統土地開發辦法」方式辦理，可作為住宅、百貨零售、辦公空間、餐飲、娛樂及旅館等使用。
林欽榮說，岡山果菜市場作為高雄市第二波捷運土地開發案，原可建絕對高度僅70.2公尺，在市府的努力爭取下，國防部終於協助放寬建物之絕對高度至94.44公尺，近期將公告。相信在限高放寬後，建物設計將更有彈性，此基地的土地開發大樓勢必可以像台北C1D1一樣成為為北高雄的新門戶、岡山車站前的新地標。
高雄捷運橘線 RK1站土地開發案作為高雄市第二個依據「大眾捷運法」第七條規定辦理之聯合開發案，其理念即是「合建分坪、利潤共享」，投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，本案除了具標竿性外，亦是北高雄市TOD導向發展之重要契機。
捷運局局長吳義隆表示，RK1周邊商業區基地面積約為1,064坪，基地預估開發量體可達8,200坪，未來開發總銷金額初估上看25億元。基地為岡山區中山北路與岡燕路交叉路口西北側之第一種商業區土地，緊鄰岡山火車站，享有絕佳的交通區位優勢，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。本案預計於9月公告上網，相關招標資訊將於市府捷運局網站公佈。