整治一波波！中國文旅部又嗆：絕不為失德者提供舞台

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通知中提到，針對當前文娛領域出現的「違法違規、失德失範」現象，為進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設，樹立文藝新風，培育和弘揚社會主義核心價值觀，就有關事項做出4點通知，重點擷取如下：
一、加強學習教育
深入學習習近平總書記關於文藝工作的系列重要論述精神。不斷增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，要引導廣大文藝工作者，自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，講品味、講格調、講責任，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養。
此外，文藝工作者也應學習法律法規，提高法律意識及是非辨別能力，確保文藝工作者知法、懂法、守法。相關組織部會也應學習關於天價片酬、陰陽合同、偷逃稅等問題的治理，教育引導廣大文藝工作者，不碰紅線，不觸底線。
二、加強示範引領
要教育引導廣大文藝工作者牢記，創作是中心任務、作品是立身之本，努力創作更多思想精深、藝術精湛、製作精良的優秀作品，進一步發揮文藝精品在反映時代精神、陶冶高尚情操、樹立昂揚正氣，特別是塑造青少年正確價值觀方面的獨特作用，增強人民精神力量，為建設社會主義文化強國作出貢獻。
三、加強規範管理
結合實際建立健全規章制度，嚴格規範、從嚴管理演職人員商業活動，要加強重大題材創作管理，守好陣地、把好方向，做好文化和旅遊領域重大活動參與人員的審核工作，絕不為違法違規、失德失範人員，提供舞台和平台；對於前述行為，要做到早發現、早報告、早處置，對於可能造成不良影響的人員和問題，則要果斷採取應急性管控措施。
四、加強道德建設
教育、引導文藝工作者，弘揚社會公德、遵守職業道德、傳承家庭美德、錘煉個人品德，認真考慮個人的社會影響和作品的社會效果，主動接受社會監督；並建立健全道德評議機制，把道德評議納入考核體系，將評議結果與業務考核、職稱評審、職級晉升等掛鉤。