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整治一波波！中國文旅部又嗆：絕不為失德者提供舞台

▲針對演藝圈，中國官方近期出手進行一波波整治。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對演藝圈，中國官方近期出手進行一波波整治。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-31 15:12:11

中國近日針對演藝圈進行一連串整治活動，「劣跡藝人」名單更是弄得人心惶惶，中國文旅部還下達通知，強調絕不為違法違規、失德失範人員，提供舞台和平台。

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綜合中媒報導，8月30日，中國文化和旅遊部(簡稱文旅部)微信公眾號「文旅之聲」，發布《文化和旅遊部辦公廳關於進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設的通知》，要求組織學習關於治理天價片酬、陰陽合同、偷逃稅等問題，以及《演出行業演藝人員從業自律管理辦法（試行）》等行業規範，做好文化和旅遊領域重大活動參與人員的審核工作。

通知中提到，針對當前文娛領域出現的「違法違規、失德失範」現象，為進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設，樹立文藝新風，培育和弘揚社會主義核心價值觀，就有關事項做出4點通知，重點擷取如下：

一、加強學習教育

深入學習習近平總書記關於文藝工作的系列重要論述精神。不斷增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，要引導廣大文藝工作者，自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，講品味、講格調、講責任，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養。

此外，文藝工作者也應學習法律法規，提高法律意識及是非辨別能力，確保文藝工作者知法、懂法、守法。相關組織部會也應學習關於天價片酬、陰陽合同、偷逃稅等問題的治理，教育引導廣大文藝工作者，不碰紅線，不觸底線。

二、加強示範引領

要教育引導廣大文藝工作者牢記，創作是中心任務、作品是立身之本，努力創作更多思想精深、藝術精湛、製作精良的優秀作品，進一步發揮文藝精品在反映時代精神、陶冶高尚情操、樹立昂揚正氣，特別是塑造青少年正確價值觀方面的獨特作用，增強人民精神力量，為建設社會主義文化強國作出貢獻。

三、加強規範管理

結合實際建立健全規章制度，嚴格規範、從嚴管理演職人員商業活動，要加強重大題材創作管理，守好陣地、把好方向，做好文化和旅遊領域重大活動參與人員的審核工作，絕不為違法違規、失德失範人員，提供舞台和平台；對於前述行為，要做到早發現、早報告、早處置，對於可能造成不良影響的人員和問題，則要果斷採取應急性管控措施。

四、加強道德建設

教育、引導文藝工作者，弘揚社會公德、遵守職業道德、傳承家庭美德、錘煉個人品德，認真考慮個人的社會影響和作品的社會效果，主動接受社會監督；並建立健全道德評議機制，把道德評議納入考核體系，將評議結果與業務考核、職稱評審、職級晉升等掛鉤。

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