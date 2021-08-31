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《刻在》陷抄襲疑雲！黃子佼提供1方法　最具建設性

▲黃子佼回應《刻在我心底的名字》抄襲疑雲。（圖／TVBS提供）
▲黃子佼回應《刻在我心底的名字》抄襲疑雲。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-31 15:22:10｜2021-08-31 16:55:17

今年金曲獎最佳年度歌曲《刻在我心底的名字》，除了被吳宗憲質疑抄襲西洋老歌《Reality》之外，也遭網友翻出該曲與大陸鋼琴曲《自由が丘》、日本作曲家2015年發表的詩歌《主は我らの太陽》幾乎一樣。事件持續延燒，近來剛接下音樂節目《#T-POP 我們聽大的!!》主持棒的黃子佼，今（31）日出席首播記者會時表示，自己在創作歌曲時，會善用能夠「辨識歌曲」的軟體，避免引發抄襲爭議。

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▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室臉書）
▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室臉書）
黃子佼今天與主持搭檔趙岱新出席《#T-POP 我們聽大的!!》記者會，被問到是否有聽過《Reality》，他坦言這個問題已經很多人討論，不差自己一個人發表意見：「我就不談論別人，我自己是這樣的，當我寫一首歌，我會用可以邊聽歌邊辨識的軟體，其實現在所有人寫歌，都可以用科技來解決。」黃子佼認為，假設寫歌時覺得旋律可能與其他首歌太像，辨識歌曲的軟體就能派上用場，確認無誤之後再發表出去，直言這才是最有建設性的建議。

《刻在我心底的名字》由盧廣仲演唱，許媛婷、謝佳旺、陳文華共同創作，謝佳旺昨天在臉書上發出長文吐露實情，他表示原本以為沒有什麼好澄清的，不過抄襲這2個字，像把利刃直接刺進他的心臟：「把我過往所有的努力統統都推翻了，甚至害怕會造成以後寫歌時的陰影。」

▲趙岱新（右）、黃子佼接下音樂節目《#T-PO我們聽大的!!》主持棒。（圖／TVBS提供）
▲趙岱新（右）、黃子佼接下音樂節目《#T-PO我們聽大的!!》主持棒。（圖／TVBS提供）
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