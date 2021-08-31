《刻在》陷抄襲疑雲！黃子佼提供1方法　最具建設性

（31）日出席首播記者會時表示，自己在創作歌曲時，會善用能夠「辨識歌曲」的軟體，避免引發抄襲爭議。

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▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室臉書）

× ▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室臉書）

黃子佼今天與主持搭檔

被問到是否有聽過

辨識歌曲的

派上用場，確認無誤之後再發表出去，直言這才是最有建設性的建議。

▲趙岱新（右）、黃子佼接下音樂節目《#T-PO我們聽大的!!》主持棒。（圖／TVBS提供）