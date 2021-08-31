陳珮騏輪吻2男崩潰「嘴唇殘留口水」　單身3年喊寂寞

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談到《驕女》最大挑戰，陳珮騏透露換了3個爸爸不要緊，給她錢就喊得出來，和亮哲抓姦戲拍到腰痠背痛也是小事一樁，最過不去的是角色為愛做盡傻事，「我本身覺得這個女人很蠢」，特別是陳珮騏有感情潔癖，周旋3男曾經好掙扎：「以一個肉體是女生的我來講，同時期要跟不同男人親吻我過不去，後來我跟自己講這是工作，世界上的確有女生感情生活豐富，同時跨足好幾個伴，我只是表演現實存在的現象。」
陳珮騏來自傳統家庭，「感情世界對我來講就是必須乾淨」，前夫是交往14年的初戀情人，她剛出道拍《好美麗診所》，螢幕初吻獻給王耀慶，「那時候人生只有一個男伴，要跟別人身體接觸超級過不去，覺得自己人盡可夫。」慢慢作品多了，人也被戲劇開發，「演情慾戲、挑逗戲就抽離自己，我在鏡頭裡面好激情，鏡頭外單純用工作態度執行，甚至很Man地跟男對手討論，鏡頭走到哪我的頭會移到哪，吻完還會拍拍他的肩膀說不好意思。」
劇中被媽媽丁國琳情緒勒索，陳珮騏的真實人生還要沉重百倍，從小父逝母改嫁，陳珮騏由奶奶、姑姑扶養長大，「家人告訴我沒有爸媽，所以長大以後要養姑姑，要幫表弟妹準備嫁妝、聘金，我才會小六一畢業就工作到現在，可惜我沒出息，沒有辦法大把錢大把錢拿回家，在這樣的環境下長大也沒有不好，我面對這些要求，比同齡孩子更懂得承擔。」
這些年有男性向她示好，陳珮騏委婉用「謝謝欣賞」打槍，她表示感情觀已經變了不少：「愛情一定會隨年齡有階段性不同，年輕時就是傻傻愛，有很多包容期待，現在設好停損點，合則來不合則去，不會無限放大情傷。」
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