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文化部聯手AIT　雙計畫助攻台美文化交流

▲兩組受美國國務院中央舞臺（Center Stage）交流計畫邀請赴美巡演的表演團體共同出席，讓台美文化交流更密切。（圖／文化部提供）
▲兩組受美國國務院中央舞臺（Center Stage）交流計畫邀請赴美巡演的表演團體共同出席，讓台美文化交流更密切。（圖／文化部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-31 16:07:21

文化部今（31）日與美國在台協會（AIT）、學術交流基金會（Fulbright Taiwan）共同召開記者會，文化部長李永得、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與學術交流基金會執行長那原道（Randall L. Nadeau）共同宣布「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」以聯名形式升格為專項計畫，兩組受美國國務院中央舞臺（Center Stage）交流計畫邀請赴美巡演的表演團體也共同出席，讓台美文化交流更密切。

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台美藝文專業人才聯名獎助計畫由文化部與「傅爾布萊特計畫」在台執行單位—學術交流基金會共同推動，文化交流司長桂業勤與基金會執行長那原道也正式簽署合作備忘錄。

▲文化部今（31）日與美國在台協會（AIT）、學術交流基金會（Fulbright
▲文化部今（31）日與美國在台協會（AIT）、學術交流基金會（Fulbright Taiwan）共同宣布，「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」升格為專項計畫。（圖／文化部提供）
我國於2018年首度與「傅爾布萊特計畫」合作，讓台灣藝文人才赴美交流，已獎助超過1700名台灣學人赴美。今（2021）年適逢計畫推動75周年，而文化部與本計畫的合作項目，也在AIT及學術交流基金會的積極協助下，於今年7月底獲美國國務院通過以「傅爾布萊特—台灣文化部」聯名專項的形式推動，除對台美文化合作具重要象徵意義外，計畫升格後也將獎助對象擴大至管理、技術、策展及藝評領域。

此外，美國國務院中央舞臺第6季計畫去年11月宣布將聚焦台灣、阿根廷與亞美尼亞，甄選並贊助在地表演團體赴美巡演。經美方三輪審查，台灣由「滯留島舞蹈劇場」及「雙子二重奏」脫穎而出，將於2022至2023年間赴美巡演一個月，以藝術作為台美對話交流的媒介。


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