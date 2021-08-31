趙岱新羞認可能閃婚周興哲　親吐2人「復合關鍵」

趙岱新與周興哲去年10月爆出分手，不過相差6歲的姊弟戀沒有就此畫下句點，小倆口前陣子就被目擊復合。近來趙岱新接下音樂節目《#T-PO我們聽大的!!》主持棒，今（31）日與搭檔黃子佼出席首播記者會時，被問到會不會閃婚，她害羞表示：「可能喔！」同時透露2人會復合的原因。

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趙岱新與周興哲感情穩定，去年爆出分手時讓大家都相當驚訝，據傳分開原因是婚姻卡關，再加上2人同是顧家的巨蟹座，未來是否會共組家庭引發外界好奇。而趙岱新今天被問到未來有沒有可能閃婚，她害羞地說：「以我的個性，可能喔！」表示自己並不會特別排斥，至於是否會想與周興哲步入禮堂，她也不吝嗇地回答：「有啊，人到一定的時間都會想要進入下一個階段，不過現在還是想順其自然，畢竟工作也滿多，每次工作都是新的挑戰，重點現在就是很開心！」透露現階段的2人都有各自的目標想要完成。

▲趙岱新（右）表示與周興哲（左）都有各自的目標想要完成。（圖／TVBS YouTube）

前陣子趙岱新、周興哲分手原因頻傳，曾被懷疑是因爲2人對結婚沒有共識，趙岱新聽到後直接否認，直言只是外界的揣測，至於決定復合的關鍵，她表示彼此一直都維持友好關係，一切都是緣分，相信這也是大家一直在思考的事情，還不忘鼓勵大家多多去聽周興哲的歌。趙岱新透露目前周興哲人不在台灣，所以沒有一起共度七夕，也暫時不會邀請對方上自己主持的新節目，眼看小倆口似乎沒有機會同台，一旁的黃子佼趕緊催促趙岱新打電話給周興哲施加壓力，還開玩笑表示：「告訴他如果不來上節目，就再分一次手！」