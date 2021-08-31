新北+2 　侯友宜：中和個案已安排驗血清抗體釐清

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增3例的本土確診個案，其中2例在新北、1例台北；新北市長侯友宜表示，今日新增的2例分布於五股、中和，共匡列接觸者18人、居家隔離13人，跨縣市通報1人。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-31 16:16:25
侯友宜指出，五股1名男性（案16102）8月17日至25日曾到台北市的某醫院住院，住院9天的採檢都是陰性，29日因身體不適，前往新北市的某醫院就診，採檢時為陽性，目前還在疫調中，研判為朋友的傳染；至於中和1名的女性（案16104），8月30日陪兒子到醫院就診時採檢確診，CT值36.78，已不具傳染力，個案看起來是舊案，已安排驗血清抗體釐清，感染源疫調中。
侯友宜補充說，三峽家庭群聚案的CT值都很高，已不具傳染力，仍擴大的匡列與採檢，希望降低民眾對社區感染的疑慮，讓大家安心；此外，該案的居家隔離及接觸者165人採檢，PCR的結果全數都為陰性，大家可以放心，新北也會持續鼓勵民眾出來篩檢，希望透過廣篩的方式，找出隱形的傳播鏈。
新北市政府衛生局對外也公布確診者的公共場所的足跡，案161028月27日晚間的8點至9點半，有前往三重區集賢路的千業火鍋三重集賢尊爵店；另案16104於8月28日中午的12點至12點半，至中和區福祥路的全聯中和福祥門市，及8月29日晚上7點至10點前往永和區永貞路的左手村餐廳。
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