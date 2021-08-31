屢見突破性感染　陳其邁：並不代表疫苗無效

台灣疫苗覆蓋率逐漸增加，就連國外針對不同的疫苗，也陸續出現有一些「突破性感染」個案，甚至開始討論起追加第三劑疫苗的可能性，但也有人質疑打完兩劑疫苗理應獲得完整保護力，是否代表現有疫苗已經無法應變病毒的變異速度，高雄市長陳其邁強調，不分品牌的疫苗都對於重症死亡都提供一定保護力，沒打都沒效，還是呼籲民眾輪到你就去打。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-31 16:17:50
高雄市政府第一級流行疫情指揮中心指出，針對托嬰與身障據點類、社區長照機構類、教育學習類、文化藝術類、運動類、美容美體類，以及宗教場所類等相關從業人員自7月27日起至昨日，已陸續進行13,175次快篩，而為因應開學，針對老師快篩專案再8月28至30日也已篩檢2,114人，高雄市長陳其邁也表示，這些快篩結果均無出現陽性反應，顯見高雄社區是相對安全的。
打了兩劑不管任何品牌疫苗，都有「突破性感染」風險，這是否意味疫苗無效，陳其邁強調「不對」，疫苗對重症死亡有效，都提供一定保護力，高醫鍾飲文院長也說過，打了疫苗可大幅降低家戶傳染率，從國外經驗以及高雄幾個個案來看，打了疫苗的突破性感染CT值高，症狀都很輕微，甚至是無症狀，也沒有任何重症，沒有什麼疫苗是最有效，疫苗沒打都沒效。