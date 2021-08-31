日本首現Delta病毒再變種！患者無出國史　恐為境內變異

新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，傳染力強的Delta變種病毒更成為了世界主流病毒，而日本在舉辦完東京奧運後，國內疫情持續嚴峻，日本首相菅義偉延長並擴大緊急事態宣言實施，沒想到還傳出，在一名未出過國的患者身上，發現Delta變異株的再變種「N501S」，而這樣的突變世界上僅有8例，醫學專家認為，N501S很有可能是在國內發生變異的。





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根據《NHK》以及《朝日新聞》報導，東京醫科齒科大學研究小組發表新消息，指出在8月中旬時於確診者身上採集了Delta變種病毒株，並且對其病毒基因進行詳細調查，發現除了Delta變種病毒的L452R突變之外，還含有1種名為「N501S」的突變。





根據了解，目前在全球出現N501S變種僅有8例，日本也是首次驗出Delta再變種的病毒株。小組表示，從病毒遺傳基因的特徵，再加上感染患者沒有出國史，初步定調N501S是在日本國內產生的變異株，這種變異株與在英國首次發現的Alpha變種病毒類似，但目前還沒有釐清其傳染力。





目前研究小組還在持續進行解析，帶領團隊的武內寬明教授表示，若是疫情持續擴散，在國內可能還會不斷出現新的變異株，必須要想辦法抑制疫情，也必須擴大監控病毒遺傳因子的解析制度。研究小組憂心，N501S的傳染力恐怕會超越Delta以及Alpha變種病毒。









