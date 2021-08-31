中市加碼3.5億振興　議員批「上頭」保密甚麼

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市長盧秀燕表示，「市府沒有慢！」，市府會搭配振興五倍券的發放時間推出加碼方案，配合中央期程把餅做大，也將搭配第三屆臺中購物節振興地方經濟，屆時細節出來會再向市民報告。

經發局長張峯源說，為籌辦台中購物節，今年度已召開多次的跨局處會議，市府各局處卯足全力舉辦，全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及招募吸睛抽獎品等，除市府局處外，民間企業團體也相當看好台中購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持。

經發局已於8月中旬開始對外招募購物節活動優惠店家，尤其歡迎受疫情影響的店家加入購物節的行列，活動將延續去年優惠店家消費金額「三倍」累計，提高民眾參與的誘因，提高民眾消費誘因，提供受創店家最實際的支持，同時因應疫情之下消費模式的轉變，市府將與電子支付平台及電商平台合作。

經發局已於8月中旬開始對外招募購物節活動優惠店家，尤其歡迎受疫情影響的店家加入購物節的行列，活動將延續去年優惠店家消費金額「三倍」累計，提高民眾參與的誘因，提高民眾消費誘因，提供受創店家最實際的支持，同時因應疫情之下消費模式的轉變，市府將與電子支付平台及電商平台合作。