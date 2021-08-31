中市加碼3.5億振興　議員批「上頭」保密甚麼

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市長盧秀燕表示，「市府沒有慢！」，市府會搭配振興五倍券的發放時間推出加碼方案，配合中央期程把餅做大，也將搭配第三屆臺中購物節振興地方經濟，屆時細節出來會再向市民報告。
邱素貞表示，根據市府4月間的規劃，今年購物節原定7月1日至8月31日，為期兩個月的時間，但她上網搜尋2021台中購物節，螢幕卻出現「即將登場」四個大字，甚至台中市政府110年度施政計畫，台中購物節活動，經發局的說明文字，包括標點符號，總共只有52個字，令人錯愕與傻眼！
陳淑華指出，逢甲商圈近期空置店面增多，張貼租售物件非常多，顯示路邊店家市況不佳，台灣大道上的知名旅行公司也早在去年就閉店縮減支出、縮減成本，許多餐飲、旅宿真的是苦撐。到前2天，台中市指標的「幸發亭」本店也不再營業了，市府配合五倍振興券卻還是秘密。
陳淑華說，這次各縣市紛搶5倍券的商機，盼增加消費，就是希望在5倍券的機會下，創造民間的收入、乃至引爆報復性消費，藉著這個機會來提振經濟、活絡社會。但台中市只擺出一個3.5億？市政府只有一個「上頭」保密！讓市民期待！基層不知如何執行，只是框一個金額，沒有規劃、沒有內容。
謝明源說，上千億元的振興券商機，各縣市政府都已陸續推出加碼優惠措施，但台中市政府只說配合台中購物節推出全國最大、非常勁爆的加碼，但關於追加3.5億元的具體內容是甚麼？
蕭隆澤感嘆說，這麼慢的行政效率，根本沒辦法讓店家、攤商安心，許多受影響的旅宿餐飲業，收入減少2、3成甚至5、6成甚至更多。潭子地區的餐廳，目前只剩一家繼續苦撐．許多小店家都看得到、吃不到，苦哈哈。
經發局長張峯源說，為籌辦台中購物節，今年度已召開多次的跨局處會議，市府各局處卯足全力舉辦，全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及招募吸睛抽獎品等，除市府局處外，民間企業團體也相當看好台中購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持。
經發局已於8月中旬開始對外招募購物節活動優惠店家，尤其歡迎受疫情影響的店家加入購物節的行列，活動將延續去年優惠店家消費金額「三倍」累計，提高民眾參與的誘因，提高民眾消費誘因，提供受創店家最實際的支持，同時因應疫情之下消費模式的轉變，市府將與電子支付平台及電商平台合作。
經發局已於8月中旬開始對外招募購物節活動優惠店家，尤其歡迎受疫情影響的店家加入購物節的行列，活動將延續去年優惠店家消費金額「三倍」累計，提高民眾參與的誘因，提高民眾消費誘因，提供受創店家最實際的支持，同時因應疫情之下消費模式的轉變，市府將與電子支付平台及電商平台合作。